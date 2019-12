Super poker dell’Inter di Conte al Genoa

L’ Inter supera il Genoa con un poker di reti, affiancandosi così nuovamente alla Juventus in vetta alla classifica. Nerazzurri e bianconeri chiudono l’anno con 13 vittorie a testa, 3 pareggi ed 1 sola sconfitta (l’Inter proprio nello scontro diretto, la Juventus a Roma con la Lazio). Un duello appassionante, reso ancora più affascinante dalle inseguitrici romane, con la Lazio che dovrà recuperare la partita rinviata con l’Hellas Verona.

A San Siro apre e chiude Lukaku, salito a 12 centri in campionato. Il primo gol lo realizza di testa al 31′, il suo secondo al 71′ con una conclusione di potenza di sinistro all’incrocio. In mezzo la rete di Gagliardini con un tiro sul primo palo al 33′ (ancora con Lukaku protagonista, però in versione assist man) e il rigore trasformato da Esposito. Tiro dal dischetto che attribuisce all’attaccante il record di più giovane marcatore in maglia nerazzurra a San Siro: 17 anni, 5 mesi e 19 giorni al momento della sua rete, mai nessuno come lui.