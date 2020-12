Accoglienza per i più poveri, Comune di Foggia e terzo settore fanno rete

Foggia, “L’intento è superare la logica del dormitorio e provare a dare una risposta ai senza fissa dimora in appartamenti e in spazi di piccole dimensioni dove, grazie alla presenza anche di operatori, possano sentirsi accolti e, perché no, anche un po’ più a casa”. Il centro interculturale Bao Bab comunica che da oggi 22 dicembre saranno attivati n. 15 posti letto, “A casa di Marian e Giovanna”, un appartamento, in città, con 10 posti letto per uomini e 5 donne presso “Casa di Abraham e Sarha”, loc. Torre Guiducci.

Sarà implementato il servizio mensa già presente presso la Parrocchia Immacolata, attivato uno sportello PIS povertà con due punti di riferimento, uno presso il nostro Centro Interculturale “Bao-Bab- Sotto la stessa ombra”, in via Candelaria 9F e l’altro presso il centro Diurno “il Dono”, in via Petrone, 14”. Per far fronte al freddo e alle situazioni di emergenza sono stati predisposti kit di emergenza con sacchi a pelo e kit igiene.

La Marca: “Il bando povertà è un tassello importante per la città di Foggia”

“Dopo tanta attesa- commentano i promotori e operatori- superare la logica di interventi di accoglienza in emergenza a vantaggio di soluzioni finalizzate all’autonomia di soggetti fragili non è solo un obiettivo scritto in una programmazione sociale, ma si fa realtà grazie all’ amministrazione Comunale, all’assessorato alle Politiche sociali di Foggia e a quel mondo fatto di organizzazioni del terzo settore, una rete che ha affiancato l’amministrazione comunale in questo lavoro.

La durata della convenzione è di 12 mesi per i servizi finanziati a valere sul piano Povertà e sino al 30 giugno per le attività del PO ‘I FEAD’. “Si tratta di un inizio ed è l’augurio più bello che un amministrazione può fare alla sua comunità, dare priorità ai più poveri”.