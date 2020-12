Casa Sollievo: tre tende per il triage davanti il Poliambulatorio

Le tende, delle dimensioni di 7 metri per 5 metri, sono state installate dai militari dell’Esercito dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia – Unità specialistica alle dipendenze della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” – da sempre in azione a supporto della popolazione.

Grazie a questa installazione i pazienti in attesa potranno finalmente stazionare in un ambiente riparato e riscaldato. Un grazie speciale all’Esercito Italiano, in questi mesi sempre pronto ad intervenire in aiuto dei cittadini. (nota stampa)