Covid, a Foggia si studia la variante inglese. Parisi “Sembra prediligere i piccoli”

Foggia, 22/12/2020 – (repubblica) Le macchine girano a pieno ritmo nel Laboratorio di biologia molecolare di Putignano. Lì, nella sede distaccata dell’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata che ha base a Foggia, il dottor Antonio Parisi scoprirà se i due pugliesi rientrati dal Regno Unito positivi al Coronavirus ne hanno importato la variante inglese oppure no. Il sequenziamento è in corso. “E servono almeno 40 ore per portarlo a termine”, spiega il dirigente della struttura”. “La variante inglese sembra avere una certa predilezione per le fasce d’età più basse della popolazione, al di sotto dei 15 anni, almeno secondo i primi riscontri dei ricercatori britannici”, dice Parisi. “Se questo fosse vero – ragiona l’esperto – sarebbe un dato da tener presente in vista della riapertura delle scuole. Ma al momento è soltanto un’ipotesi sulla quale stanno lavorando Oltremanica”. Dopo il verdetto sulla carta d’identità del virus, i tamponi lasceranno Putignano per Foggia, dove i tecnici proveranno a “isolare” il virus. “Significa consentirgli di potersi replicare in vitro su una coltura cellulare, il che può aprire nuovi scenari sul piano della ricerca”, racconta Fasanella. A cominciare dalla possibilità di valutare se il plasma iperimmune sviluppato dai pazienti guariti dal Covid sia efficace anche contro la nuova variante. “È quello che faremo, insieme con una valutazione sulla velocità di replicazione del virus”, assicurano dall’Istituto. (repubblica)