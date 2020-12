Covid, in Puglia record ingressi nelle rianimazioni

Bari, 22/12/2020 – (ansa) La percentuale dei tamponi positivi su quelli effettuati cala vistosamente: per la prima volta dopo diverse settimane va sotto il 10% (per la precisione 8,41%), ma con 53 nuovi ingressi in un giorno nelle terapie intensive la Puglia oggi registra il peggior dato italiano.

Seguono Veneto (40 nuovi ingressi) ed Emilia Romagna (24).

Seguono Veneto (40 nuovi ingressi) ed Emilia Romagna (24). Resta alto anche il numero delle vittime, oggi i decessi sono stati 35, 6 in provincia di Bari, 15 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto: il totale è 2.245. (ansa)