COVID: Sale la curva dei contagi a Ischitella, sono 14 i positivi

Ischitella, 22 Dicembre 2020 – Salgono a 14 i positivi Covid-19 a Ischitella. A darne notizia è il Sindaco Carlo Guerra in un comunicato a mezzo social.

“Confermo che diversi di loro sono ricoverati in strutture fuori del nostro territorio – ha dichiarato il primo cittadino – Non riusciamo comunque ad abbassare la curva del contagio”.

“Siccome il virus non cammina e non vola – ha proseguito – insisto nell’invitarvi ad uscire di casa solo se necessario. Il virus lo portiamo a spasso o lo andiamo a prendere in giro noi. Se proprio dobbiamo uscire, sempre con mascherina ben indossata e distanziamento fisico”.

Il Sindaco ha precisato, inoltre, che i contagiati dovrebbero essere in numero maggiore rispetto ai dati del bollettino odierno. “Ho notizie certe, anche se ufficiose, di alcuni altri contagiati. Credo verranno inseriti nei prossimi elenchi.”

Articolo di Vittorio Agricola