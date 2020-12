Ecco i premiati del concorso: “Luci, fiore e idee per il mio Natale a San Severo”

Foggia, 22 DICEMBRE 2020. Sono state rese dal Presidente della Commissione Esaminatrice, il Segretario Comunale Vito Tenore, le graduatorie finali della I Edizione del Concorso “Luci, Fiori e Idee per il mio Natale a San Severo”, indetto dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura.

Come è noto nelle scorse settimane la Civica Amministrazione, su proposta dell’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, aveva approvato una delibera giuntale con cui aveva invitato la cittadinanza a partecipare al concorso – a premi – addobbando balconi, terrazze, facciate di palazzi, verande o altro.

Tre le sezioni del concorso:

1) Sezione giochi di luci e illuminazioni;

2) Sezione addobbi con fiori e piante;

3) Sezione allestimenti originali con materiale riciclato.

Questi i vincitori ed i primi tre classificati.

SEZIONE GIOCHI DI LUCI E ILLUMINAZIONI

1 Chiarappa Giuseppe 44

2 Di Santo Rebecca 42

3 Stella Antonietta 40

NOMINATIVO SEZIONE ADDOBBI CON FIORI E PIANTE

1 Stella Maria 43

2 Di Cataldo Rosanna 42

3 Lioce Saverio 41

SEZIONE ALLESTIMENTI ORIGINALI CON MATERIALE RICICLATO

1 Beatrice Alessia 45

2 Luciani Rosa 42

3 Iaffaldano Michele 40

Sono stati previsti premi in denaro, da spendere nelle attività commerciali cittadine, per i primi tre classificati di ogni sezione per un totale di nove premialità.

Per ogni categoria i premi vengono attribuiti ai primi tre classificati, suddivisi in tal modo:

– Primo classificato € 300,00;

– Secondo classificato € 200,00;

– Terzo classificato € 100,00.