Foggia calcio, la situazione in campionato

I tifosi del Foggia si attendevano, con ogni probabilità, un avvio di campionato ai piani altissimi della classifica e, per questo motivo, c’è un po’ di delusione per l’andamento della squadra che, al momento, si trova al settimo posto in classifica a quota 24 punti. Chiaramente, c’è tutto il tempo di risalire, visto che il Teramo, che si trova al terzo posto, dista solamente tre lunghezze.

Le statistiche, però, sono piuttosto importanti per decifrare un momento comunque positivo per il Foggia, che arriva da 11 punti raccolti nel corso delle ultime cinque giornate di campionato, con 3 vittorie e 2 pareggi. Anche gli appassionati di scommesse online sono sempre particolarmente attenti a questo trend positivi quando devono puntare.

La classifica del girone C di serie C

In vetta alla classifica c’è una scatenata Ternana, che sta davvero compiendo qualcosa di straordinario, con un percorso che ha visto 12 vittorie e 4 pareggi in 16 match, senza nemmeno una sconfitta. Molto importante anche il cammino del Bari, che comunque con 33 punti è distante ben sette lunghezze rispetto alla Ternana capolista.

Al terzo posto, con un notevole distacco rispetto alla compagine barese, troviamo il Teramo, che ha conquistato 27 punti in 15 giornate ed è francobollato da ben due squadre, ovvero il Catanzaro e il Catania, che hanno 26 punti a testa. Poco più indietro troviamo l’Avellino e proprio il Foggia, due formazioni che non hanno stupito in questa prima parte di campionato, raccogliendo solamente 24 punti nei primi 15 match stagionali.

Subito dopo la compagine foggiana troviamo la Juve Stabia a quota 22 punti, mentre la Turris è appaiata con lo stesso bottino. Poi c’è il Palermo a quota 20, che precede la Vibonese a 19 punti, Francavilla a quota 18. Infine, troviamo il Monopoli a quota 16 punti, la Viterbese con due punti in meno, Paganese e Casertana appaiate a quota 12 punti, poi Bisceglie e Potenza che vanno a braccetto con 10 punti a testa. Infine, troviamo la Cavese con 8 punti.

Mister Marchionni lancia la carica in vista della Paganese

Interessante, sempre dal punto di vista statistico, mettere in evidenza come Alessandro Erra, ovvero il tecnico della Paganese, abbia incrociato già il Foggia per ben quattro volte nei campionati nazionali professionistici.

Nella prima occasione, correva l’anno 2014/2015, quando sedeva sulla panchina del Vigor Lamezia e colse un doppio pareggio: 1-1 all’andata e poi a reti bianche al ritorno. Interessante notare come, poi, alla guida del Catanzaro, fece una gran fatica nell’affrontare la squadra pugliese, che si impose in entrambi i confronti, vincendo all’andata con il netto punteggio di 3-0 e al ritorno con il punteggio di 2-1.

Abbastanza scontata anche la serie di precedenti con Marco Marchionni che sul campo della Paganese proverà a raggiungere il decimo risultato utile di fila in questa nuova esperienza sulla panchina del Foggia. Fino a questo momento, il bottino è piuttosto positivo, ma ci sono tutte le carte in regola per fare sempre meglio. Infatti, fino ad ora ha ottenuto 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte e mira ovviamente ad allungare questa striscia positiva il più possibile.