I Colori della Nations League Europea

Le Maglie delle Nazionali

Proprio per via della Nations League che si sta svolgendo in questo periodo parleremo ora dei colori delle maglie che le nazionali indossano, in particolar modo, come mai alle volte le divise hanno dei colori che non sono rappresentati sulle bandiere dei Paesi.

Azzurro per l’Italia

Anche se la nazionale italiana è amata da tutti i suoi tifosi, in molti magari non sanno come mai il colore tipico della divisa è l’azzurro, quando la bandiera del Paese si compone solo di rosso, verde, e bianco.

La spiegazione è piuttosto semplice, ovvero il colore azzurro risale ad un anno in cui l’Italia non era ancora diventata una repubblica. La nazionale fece la sua prima comparsa nel 1910, quando ancora non esisteva un colore preciso da dare alle maglie delle nazionali. Per questo motivo, le prime partite furono giocate con una divisa bianca, e nel 1911 venne finalmente adottato il colore tipico della casa Savoia: l’azzurro.

Anche dopo il 1946, il colore tipico della nazionale italiana rimase tale per ricordare quella che è stata una parte del passato dell’Italia.

Bianco e Nero per la Germania

La nazionale tedesca sfoggia una divisa formata da una maglia bianca e dei calzoncini neri. Questo accade perché dal 1701 al 1781 la Prussia era rappresentata proprio da quei colori. Successivamente, dopo l’istituzione dell’impero tedesco con Otto von Bismack e Guglielmo Primo e la sua caduta a seguito della Prima Guerra Mondiale, i colori della nazionale, che aveva debuttato nel 1908, non furono più modificati.

Arancione per i Paesi Bassi

Fra le nazionali che indossano colori diversi da quelli della propria bandiera ci sono anche i Paesi Bassi. In questo caso, la nazionale porta l’arancione tipico della casata reale Orange-Nassau. Tuttavia, dobbiamo specificare che la bandiera è stata modificata nel corso degli anni, infatti inizialmente essa era composta da strisce orizzontali di colore bianco, azzurro, e arancione. Quando i Paesi Bassi si affermarono come potenza navale, l’arancione venne cambiato in favore del rosso in quanto il colore originale si scoloriva troppo rapidamente per via della salsedine marina.

Verde per l’Irlanda del Nord

Per concludere, l’Irlanda del Nord indossa ora una maglia verde anche se agli esordi della nazionale il colore della divisa era il blu, specialmente perché ai tempi esisteva una sola Irlanda ed era tutta una parte del Regno Unito. Inoltre, per distinguersi dalla Scozia, il blu venne modificato in verde e, quando nacque l’Eire, l’Irlanda adottò una maglia bianca con pantaloncini verdi, mentre l’Irlanda del Nord mantenne il verde originale. (nota stampa)