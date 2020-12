Il Natale buio dei pub a Foggia, Caputo: “Il nostro aperitivo è il migliore d’Italia”

Foggia, 22 dicembre 2020. “Nessuno nega che il virus ci sia ma i ristori intesi come paghetta no, la ricevevo a 14 anni”. Marco Caputo in questo periodo, come tutti i titolari di pub, bar, e locali della zona, avrebbe guadagnato il 20% dell’incasso di un anno.

“Soldi necessari per mantenersi anche per qualche mese dopo, invece…chiusi da marzo a giugno, richiusi dal 24 ottobre, zona gialla per due giorni e poi di nuovo l’arancione”.

Caputo è vicepresidente dell’associazione Arb dei ristoratori, quelli che hanno protestato in modo eclatante davanti alla prefettura di Foggia: “Un gesto esemplificativo, quello che non abbiamo utilizzato dopo aver comprato 800-1000 euro di approvvigionamento credendo nella riapertura, è stato poi donato alla Caritas di Foggia”.

“Abbiamo incontrato l’assessore regionale Raffaele Piemontese con cui sono stati concordati dei ristori per le 20 province in arancione”.

La mattina la trascorre nel suo locale.

“Vado lì e contemplo i muri, vedo se va tutto bene, lo tengo in ordine, controllo la zona, che dobbiamo fare, stiamo fermi e senza un euro”.

Il discorso ruota su qualche questione complessiva, il futuro del centro storico, le critiche che anche gli stessi esercenti hanno più volte espresso, ma torna sempre su quello che è il Natale nero dei pub: “Quando guadagno mi fanno pagare le tasse in base a quello che guadagno, quando ho il locale chiuso mi dai un ristoro”.

“Ma non li vuole nessuno, i ristori, noi non vogliamo pagare le tasse in questo momento altrimenti ci indebitiamo. Per riprenderci, una volta che si torna a lavorare, dovremmo impegnarci al 200%, cioè con il doppio delle nostre possibilità, cosa impossibile perché avremo comunque limiti e restrizioni. Per molti pagare le tasse sarà impossibile, molti cadranno, non ce la faranno”.

Alcuni esercizi commerciali vanno avanti comunque, se pur fra mille difficoltà, con l’asporto o con la consegna a domicilio, una modalità che forse a Foggia si deve radicare un po’ di più: “Noi dei pub apriamo alle 19, la chiusura alle 18 per noi significa non aprire affatto. Poi chi richiede l’asporto per un panino o una fetta di carne arrosto? Nessuno, forse per le rosticcerie è diverso. La questione non è che qualcuno vuole piangere a tutti i costi, ma è proprio cosi”.

La vigilia di Natale a Foggia, del tour fra locali e piazze, nei piani originari avrebbe previsto un miglioramento dell’offerta: “Sono presidente del Civ, centro integrato di via, un gruppo di commercianti di pub, bar e pasticcerie che interloquisce con il Comune per incontri, feste, manifestazioni”. I piani che avevano concordato sono saltati, ovviamente, dalla festa della birra a tutto lo svago attinente alla vigilia di Natale dell’era Landella. “Il centro storico di Foggia organizza il più grande aperitivo d’ Italia, se l’anno scorso il 24 abbiamo installato un palco di 6 metri per 6, quest’anno ne avremmo avuto uno più grande perché ci miglioriamo sempre, avremmo avuto alla consolle professionisti da Rimini e Riccione, per farci capire”.

Che un tipo di festa del genere non ci sarebbe stata è fuori dubbio, ma il “Natale buio” dei commercianti passa anche dalla peculiarità della vigilia a Foggia, quando gli angoli della città sono sovraffollati e la “corsa ai regali” è archiviata, forse, al giorno prima. Perché? In centro è tutto uno sfavillare di palchi, ritmo dalle casse che sparano ogni genere di musica, danzatori, giocolieri, dj. Non mancano, puntualmente, le critiche di chi vorrebbe una giornata più sobria e raccolta.

Ma intanto il problema è anche il rilancio del centro storico oltre la “fiammata” della vigilia e la movida del weekend in tempi ordinari.

Chiediamo a Caputo se vede una prospettiva, se questa terribile crisi potrà sfociare in qualcosa di migliore per una zona storica della città, che non basta riempire di locali e di vita notturna, insomma. “Il nostro è il centro storico più abbandonato e trascurato d’Italia– osserva- qualche giorno fa ho incontrato gli assessori Sonia Ruscillo e il nuovo assessore alla sicurezza Alessandra Loretti. Sono stato molto deciso nel richiedere più controlli, più videosorveglianza, per esempio. La nostra dovrebbe essere isola pedonale ma sembra “il parcheggio Zuretti”.

Abbiamo chiesto di provvedere a un arredo urbano rinnovato, a dei dissuasori. Staremo attenti alla risposta, l’assessore Ruscillo, del resto, ha intavolato la discussione sugli arredi urbani, sull’illuminazione, sulle future manifestazioni da tenersi in questa zona. Conto anche sul nuovo assessore alla sicurezza che è molto competente e fa quel che dice. Noi non vogliamo essere abbandonati a noi stessi, questo incrinerebbe il dialogo che abbiamo avviato da tempo con l’amministrazione comunale”.

Paola Lucino, 22 dicembre 2020