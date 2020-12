La cura dei capelli decolorati – un vero rituale di bellezza

La decolorazione dei capelli è una procedura che influenza sempre le loro condizioni e salute in una certa misura. A seconda di quante tonalità sono stati schiariti e di come è stata eseguita la decolorazione, il grado di secchezza e danneggiamento dei capelli può variare.

I capelli sono diventati molto secchi, indeboliti, si spezzano o sono opachi?

Uno o più di questi problemi sono comuni dopo la decolorazione intensa. Fortunatamente, possiamo influenzare il livello di idratazione dei capelli sia con trattamenti professionali per parrucchieri, sia con cosmetici che troviamo sul mercato o anche utilizzando metodi completamente casalinghi.

La chiave per rigenerare i capelli danneggiati dalla decolorazione è l’uso regolare di cosmetici rinforzanti, nutrienti e rigeneranti. Il marchio Kerastase makeup.it/brand/29891/ offre sul mercato balsami e maschere, nonché sieri specifici per curare i capelli danneggiati.

Come lavarli? Per il loro lavaggio dovremo utilizzare shampoo delicati e naturali. Una buona scelta saranno gli shampoo a base di ingredienti detergenti di origine vegetale (ad es. estratti di saponaria officinalis, glucoside di cocco) ed estratti di erbe. Non utilizzare shampoo contenenti siliconi e alcol, possono essere davvero dannosi e indebolire ulteriormente la struttura dei capelli danneggiati dalla decolorazione.

I capelli danneggiati dalla decolorazione sono molto sensibili. Quando li lavi, sii gentile e cercare di non usare acqua molto calda. Lavali con acqua tiepida, massaggiare delicatamente, diluire lo shampoo in poca acqua e poi applicare sui capelli in questa forma. Considera di lavare i capelli con il metodo balsamo – shampoo – balsamo. L’applicazione del balsamo prima dello shampoo protegge i capelli dagli effetti negativi degli agenti detergenti. Dopo il lavaggio, tamponare i capelli con un asciugamano. Inoltre, cercare di lavare i capelli il meno possibile (fino a 2 volte a settimana se possibile) ed evitare di asciugarli con aria troppo calda. I capelli decolorati non amano le alte temperature. Sono estremamente dannose per loro, causano la disidratazione dei capelli già secchi, che possono causare fragilità e rotture. Quindi usare l’asciugacapelli con l’aria tiepida, meglio usare i bigodini per fare i ricci e usare la piastra lisciacapelli davvero sporadicamente.

Balsami per capelli decolorati

Un cosmetico di cui i capelli non possono fare a meno, in particolare quelli biondi, è il balsamo. Si dovrebbe scegliere quello che soddisfa il maggior numero possibile di esigenze dei capelli. Nel caso in cui i tuoi capelli sono fragili e secchi, basare la cura su balsami contenenti oli naturali come il burro di karitè, cocco, mandorle dolci etc., e ingredienti idratanti come aloe vera, acido ialuronico, glicerina.

Maschere – terapia intensiva per capelli biondi

Regala ai tuoi capelli un po’ di lusso una volta alla settimana applicando una maschera rigenerante. Le maschere per capelli biondi sono progettate per evidenziare la loro tonalità e idratare intensamente le ciocche, grazie alle quali acquisiranno lucentezza, levigatezza ed elasticità.

Le maschere per capelli devono essere applicate per almeno 20 minuti, preferibilmente utilizzando una cuffia e un asciugamano per mantenere il calore, che favorisce la penetrazione di preziosi nutrienti nella struttura dei capelli.

Oli per capelli biondi

La scelta di un particolare olio per capelli è largamente influenzata non tanto dal colore dei capelli, ma dalle sue condizioni. Quando si selezionano gli oli per capelli decolorati, che sono diventati ruvidi e secchi a causa del cambiamento di colore in biondo, meglio scegliere trai i seguenti oli nutrienti ed emollienti: ricin, lino, rosa canina, semi di zucca, semi d’uva o cumino nero. Ciascuno di questi oli funziona molto bene nella cura dei capelli secchi con maggiore porosità.

Buono a sapersi! In generale, i capelli decolorati non sopportano l’applicazione dell’olio per tutta la notte. Tale azione a volte ha l’effetto opposto e aumenta solo la rugosità. È meglio applicare l’olio sui capelli per circa quindici – trenta minuti prima del lavaggio con lo shampoo.

Cosmetici per lo styling

Il colore da solo non basta, affinché un’acconciatura sia deliziosa, deve avere una pettinatura adeguata. Nel caso di capelli biondi, è meglio enfatizzare la bellezza del colore e la lucentezza. Quindi scegli mousse e lacche pensate per capelli biondi. Grazie al contenuto di microparticelle che riflettono la luce, i cosmetici di questo tipo non solo assicureranno il perfetto fissaggio dell’acconciatura e proteggono i capelli dai fattori esterni, ma ne enfatizzeranno anche la bella e luminosa tonalità.

…e gli shampoo antigiallo cosa sono?

Gli shampoo antigiallo sono gli alleati dei capelli biondi! Lo shampoo antigiallo è il cosmetico che può essere estremamente utile dopo aver decolorato i capelli. Ovviamente non si tratta di uno shampoo colorante, ma attenua le sfumature gialle. Oggi, i capelli biondi neutri e persino platino sono alla moda e non i capelli gialli intensi. Lo shampoo antigiallo contiene pigmenti freddi che agiscono delicatamente per influenzare i toni gialli dei capelli e dare loro una tonalità più neutra e fredda.

Tagliare le punte frequentemente

Quando le punte non sembrano molto sane, dovresti fare una visita dal parrucchiere. Si consiglia di tagliare le punte ogni 4-6 settimane. Questo taglio farà più bene che male, perché rimuoverai le punte morte e doppie, in modo che l’acconciatura riacquisti lucentezza e aspetto sano. (nota stampa)