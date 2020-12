Lopalco: “Vaccinazione antinfluenzale in Puglia è un successo”

Bai, 22/12/2020 – (norbaonline) “Sulla vaccinazione antinfluenzale, quello che e’ successo in Puglia e’ una storia di successo. Noi siamo stati, insieme con il Lazio, la prima Regione a ordinare i vaccini contro l’influenza. Abbiamo ordinato un quantitativo che era triplo rispetto alle stagioni precedenti. Abbiamo ordinato 2.100.000 dosi, perche’ sapevamo che ci sarebbe stata una richiesta aumentata. Non speravamo neanche che sarebbe stata aumentata in questi termini. C’e’ stata una richiesta aumentata. Purtroppo, le aziende produttrici non sono riuscite a far fronte a questa richiesta”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, intervenendo in Consiglio regionale durante la discussione del Bilancio di previsione 2021. “Comunque sia – ha proseguito – noi siamo riusciti ad oggi a distribuire piu’ di 1.200.000 dosi, che equivale quasi al doppio di quella che e’ la normale distribuzione di vaccino antinfluenzale di una stagione. In queste settimane la principale ditta fornitrice ci farà altre consegne, comunque in numero inferiore a quella che era stata la nostra richiesta. Siamo al 70-80 per cento rispetto agli ordini”. (norbaonline)