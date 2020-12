San Giovanni Rotondo, 22 dicembre 2020. “Noi ci siamo sempre con le persone che ami, anche a Natale e nelle Festività. Voi dovete far di tutto per non esserci”.

Pubblichiamo il filmato ideato da Giuseppe Riontino, infermiere gessista dell’Unità d’Ortopedia dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza.

È un richiamo al senso di responsabilità di tutti e al rispetto delle regole, soprattutto nelle imminenti festività natalizie: distanziamento, mascherina sempre indossata correttamente, igiene delle mani e limitazione dei contatti.