Turismo, Masi: “In arrivo ristori, ossigeno per il settore”

ROMA, 22 DIC – “Nelle prossime ore verranno erogati i contributi a fondo perduto per gli operatori del turismo. Un’importante boccata d’ossigeno per un settore martoriato dalla pandemia.

Gli uffici della direzione turismo del ministero infatti hanno espletato tutte le pratiche per i ristori per agenzie di viaggio e altre categorie previste dal fondo emergenza turismo.

Si tratta di oltre 10.000 finanziamenti che la banca d’Italia inizierà ad erogare nei prossimi giorni.

È importante non mollare la presa e tenere sempre alta l’attenzione sulle problematiche di questo comparto, vitale per il nostro Paese. Ecco perché, continuerò ad insistere affinché tutto il settore venga compreso nel prossimo decreto ristori e, per il momento, continuerò a monitorare questa situazione, affinché tutte le erogazioni vengano fatte in tempi brevi”.

Lo dichiara la deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Attività produttive, Angela Masi.