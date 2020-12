Vaccino Covid in Puglia, operatori sanitari “freddi”: Regione apre ad altre categorie

Bari, 22/12/2020 – (gazzettamezzogiorno) Sono 45mila (su un totale di circa 72mila) gli addetti alla sanità pubblica e privata che hanno aderito alla prima fase della campagna vaccinale anti-covid. La Regione aveva annunciato che il termine era fissato alla mezzanotte di domenica, ma nei fatti la campagna rimarrà ancora aperta e verrà allargata – seppure con riserva – alle categorie professionali che non sono state incluse in prima battuta. Hanno chiesto di poter essere vaccinati da subito – tra gli altri – gli odontoiatri, le ostetriche e i farmacisti che la Protezione civile non ha inserito tra le priorità per la fase-1. Da oggi anche loro potranno compilare il modulo disponibile online, e verranno ricontattati se ci sarà la disponibilità delle dosi già da gennaio. In altre regioni è stato utilizzato un approccio differente: verranno chiamati tutti e chi vuole potrà dire di no. Ma pur avendo confermato la volontarietà del vaccino, la Puglia ha scelto di fare l’opposto e non rinuncerà a promuovere una sorta di offerta attiva tra il personale sanitario. Quando partiranno le procedure, le Asl faranno in modo che sia possibile vaccinarsi per tutti a prescindere dalla prenotazione. Questo in particolare nei reparti di prima linea, dove comunque ci si aspetta che le adesioni siano più alte rispetto alla media. (gazzettamezzogiorno)