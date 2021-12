LSU Manfredonia, incontro in video conferenza col Prefetto di Foggia

Sulla questione sin dal suo insediamento è concretamente presente l’Amministrazione nel ruolo di coordinatore della filiera politico-istituzionale sovraterritoriale, grazie alla quale sono stati fatti importanti passi in avanti rispeto al doppio da raggiungere: la proroga per il rifinanziamento progeto LSU (in scadenza il prossimo 31 dicembre) e la riapertura dei termini del bando del Ministero del Lavoro per la loro stabilizzazione, in quanto scaduti lo scorso 31 luglio 2021. All’esito della riunione di questa sera, concordata dal Prefetto Esposito con il sindaco Rotice, sarà inviata una dettagliata nota al Ministero del Lavoro per sollecitare la definizione formale del rifinanziamento del progetto, prerogativa per poi giungere al percorso di stabilizzazione nei mesi successivi.