A Vico è tutto pronto per il Paposcia Winter Fest (FOTO)

VICO DEL GARGANO (Fg) E’ tutto pronto per la prima edizione del “Paposcia Winter Fest”, che si terrà a Vico del Gargano lunedì 26 dicembre 2022, nell’area del Mercato Coperto, dalle 10 del mattino fino alle ore 21.

La festa dedicata al tipico ‘pane-focaccia” vichese sarà un’intera giornata da vivere intensamente tra sapori, dj set, ospiti d’eccezione, artisti, performer e show cooking. E non è tutto, perché ci saranno anche il laboratorio di ‘Mani in pasta’, per imparare a preparare e a infornare la paposcia, e quello dedicato alla preparazione della pasta fresca fatta a mano.

Il “Paposcia Winter Fest” sarà un evento imperdibile sia per gli adulti che per i più piccoli, con i bambini che saranno accolti dalle mascotte e dai personaggi della Disney. Spazio anche all’artigianato, ai cesti in vimini realizzati secondo l’insegnamento degli antichi maestri, e poi ancora la galleria dei prodotti tipici, il momento dedicato alla poesia dialettale e la voglia di vivere nel migliore dei modi la magica atmosfera natalizia tra le strade, i vicoli, gli archi e le piazze di Vico del Gargano.

Sulla pagina social ufficiale dell’evento (https://www.facebook.com/PaposciaFest), uno ad uno sono messi in evidenza tutti gli elementi di una manifestazione capace di creare una sinergia che coinvolge un’intera comunità, con l’Amministrazione comunale, i pizzaioli di Vico del Gargano, le realtà associative, le artiste e gli artisti che vi parteciperanno, tutto il tessuto sociale, economico e culturale del paese rappresentati nell’ambito dell’iniziativa.

Naturalmente, si potrà gustare la “Paposcia vichese”, prodotto identitario della tradizione gastronomica, riconosciuto con la De.Co, la Denominazione Comunale che identifica e promuove le tipicità storicamente legate a un preciso territorio, in questo caso il territorio di Vico del Gargano. Chi si recherà a Vico del Gargano lunedì 26 dicembre 2022, dalle ore 17, potrà visitare anche “La Via dei Presepi”, un cammino che attraversa tutto l’antico centro storico del paese e lungo il quale potranno essere ammirati tanti presepi artistici di pregevole fattura. Ed è proprio lungo “La Via dei Presepi” che, dalle ore 19, si terrà la Fiaccolata della Natività ad opera delle Confraternite.

“La prima edizione del Paposcia Winter Fest”, ha dichiarato il sindaco Michele Sementino, “è un’iniziativa importante, perché unisce le realtà più attive del tessuto associativo, culturale ed economico di Vico del Gargano nel comune intento di valorizzare tutto il nostro patrimonio identitario attraverso un prodotto che è tra i simboli della nostra Comunità”.