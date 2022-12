FOGGIA, 22/12/2022 – Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Capitanata esprimono soddisfazione per l’intesa sottoscritta in sede di Regione Puglia, alla presenza del Vicepresidente Raffaele Piemontese, sul futuro lavorativo dei 46 addetti e addette dei servizi museali e delle Biblioteche delle province di Foggia, Brindisi e Lecce passate in questi anni sotto la gestione dell’ente regionale.

L’accordo sottoscritto prevede un adeguamento contrattuale, dopo anni di tribolazioni legate a incertezze su futuro occupazionale e mancato riconoscimento degli inquadramenti contrattuali rispetto alle mansioni espletate. Un risultato importante – sottolineano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Capitanata – che arriva dopo anni di battaglie condotte delle organizzazioni sindacali e da lavoratori e lavoratrici, che non solo aumenta il reddito e le tutele degli occupati, ma rappresenta anche un riconoscimento all’importante ruolo svolto, in un settore – quello della Cultura – che è uno degli assets su cui da anni punta la Puglia per sostenere il suo brand nel mondo e ha quindi anche un importante valore in termini economici. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Capitanata saranno ora impegnate nel proprio territorio nel garantire il pieno rispetto dell’intesa.