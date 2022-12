Casa Sollievo collabora nel primo intervento di neurochirurgia con paziente sveglio

NAPOLI, 22/12/2022 – Un training di più di un anno, una strettissima collaborazione con l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, e l’implementazione di tutte le tecnologie necessarie per arrivare ad offrire ai cittadini campani, e più in generale ai pazienti ricoverati all’Ospedale del mare, interventi di neurochirurgia con il paziente sveglio.

Un traguardo importante che ha portato alla prima operazione con paziente sveglio il 21 dicembre 2022. Ad operare è stata l’équipe coordinata dal neurochirurgo Giuseppe Catapano (primario dell’unità operativa neurochirurgia), affiancato dai dottori Alessandro Villa (neurochirurgo con un lungo periodo di addestramento in Francia), Ciro Fittipaldi (primario del servizio di anestesia e rianimazione) e Alessandra Candiello (specialista in neuroanestesia), Massimiliano Scarpelli, Teresa Serrapica e Annarita di Somma (psicologi clinici della Asl Napoli 1 Centro coordinati dal dr. Claudio Zullo). E ancora, gli infermieri Biagio Cassese, Andrea Sambiase, Candida Sorrentino e il tecnico di neurofisiologia Marco Iannicelli. A supportare il gruppo in sala operatoria anche il team di San Giovanni Rotondo, con i neuroanestesisti Alfredo del Gaudio e Vincenzo Marchello e la psicologa Grazia D’Onofrio. Lo riporta Corriere del Mezzogiorno.