Collegiate Milan North, godetevi il vostro alloggio all-inclusive!

Collegiate Milan è il nuovo complesso di residenze universitarie che Collegiate mette a disposizione di tutti gli studenti che arrivano a Milano con l’obiettivo di far vivere al meglio la loro esperienza. Le sue strutture dispongono di una moltitudine di servizi, nonché di una serie di strutture che offrono un soggiorno molto più confortevole e semplice.

Collegiate Milan North ha aperto le sue porte per offrire la massima qualità di vita a tutti gli studenti universitari che vengono in città per iniziare o proseguire gli studi. Le sue strutture sono moderne e completamente attrezzate, e comprendono affitti all-inclusive in modo che gli studenti non debbano preoccuparsi di nessuno dei servizi di cui hanno bisogno.

Scegli la migliore sistemazione a Milano con Collegiate!

Collegiate Milan North offre un’ampia gamma di possibilità, in modo che gli studenti che arrivano in città per iniziare o proseguire gli studi universitari possano scegliere l’opzione migliore.

Gli alloggi universitari di Collegiate a Milano sono di recente costruzione, quindi dispongono di strutture moderne e originali. Le sue strutture dispongono di spazi comuni sofisticati e dal design moderno per proteggere, confortare e ispirare gli studenti al loro interno.

Le residenze di Collegiate garantiscono un’esperienza universitaria indimenticabile, offrendo un’elevata sicurezza in ogni singolo alloggio. Qui di seguito, citiamo tutte le stanze che gli studenti possono scegliere al loro arrivo a scuola:

Camera Club Superiore. Camera privata con bagno di 15 m2 con frigorifero, microonde, lavello, banco da pranzo, TV, armadio, termostato e cucina in comune.

Appartamento. Appartamento privato di circa 15 m2, bagno privato, forno, placca ad induzione, specchio a figura intera, frigorifero, scrivania con cassetti, sedia per lo studio e TV.

Appartamento Superiore. Appartamento privato di circa 19 m2 con bagno privato, microonde, frigorifero, forno, lavastoviglie, banco da pranzo con sgabelli, armadio, scrivania con cassetti, sedia per lo studio, pouf doppio, termostato e letto più grande.

Appartamento di lusso. Appartamento privato di 22 m2 con bagno privato, lavello, lavastoviglie, placca ad induzione, forno, specchio a figura intera, banco da pranzo, armadio, scrivania con cassetti, sedia per lo studio, termostato.

Appartamento Patio. Appartamento privato di 23 m2 con cucina, bagno privato, microonde, forno, TV, bacheca, armadio e scrivania.

Appartamento Attico. Appartamento con terrazza di 22m2 + 21m2 con bagno privato, frigorifero, microonde, banco da pranzo, forno, specchio a figura intera, televisione, armadio, scrivania, aria condizionata e termostato.

Appartamento Doppio. Appartamento privato di 23 m2 con due letti e bagno in comune, frigorifero, lavastoviglie, placca ad induzione, forno, TV e scrivania.

Camera Club. Camera di circa 23 m2 con bagno privato, due letti singoli, cucina in comune, frigorifero, microonde, specchio a figura intera, TV, armadio, bacheca e scrivania.

Sul sito web di Collegiate è possibile trovare una mappa con le diverse distribuzioni delle sue strutture, nonché gli spazi in cui si trova ciascuna delle suddette stanze.

Nelle nuove strutture di Collegiate Milan North sono state avviate nuove procedure di pulizia e disinfezione, affinché tutti gli studenti che vi abitano possano godere di una qualità di vita imbattibile.

Servizi della residenza Collegiate Milan North!

Le nuove residenze universitarie di Collegiate Milan North dispongono di tutti i tipi di servizi per soddisfare qualsiasi esigenza che si possa presentare durante il soggiorno. Scopri alcuni dei principali servizi che questi alloggi per studenti universitari a Milano hanno da offrire!

Sala fitness e palestra. La nuova struttura di Collegiate a Milano è dotata di ampie attrezzature per l’allenamento con i pesi, macchine cardiovascolari e sistemi di tonificazione. Gli studenti potranno fare esercizio fisico e rilassarsi dallo stress della vita quotidiana senza dover viaggiare altrove e risparmiare le spese di iscrizione a una palestra in città.

La nuova struttura di Collegiate a Milano è dotata di ampie attrezzature per l'allenamento con i pesi, macchine cardiovascolari e sistemi di tonificazione. Gli studenti potranno fare esercizio fisico e rilassarsi dallo stress della vita quotidiana senza dover viaggiare altrove e risparmiare le spese di iscrizione a una palestra in città. Piscina. Gli studenti universitari che soggiornano nelle sue strutture potranno godere della piscina tutti i giorni dell'anno, poiché è a disposizione di chi vuole praticare il nuoto, ma anche di chi vuole fare un tuffo e rilassarsi.

Cinema e teatro. All'interno delle sue strutture, Collegiate ha creato attrezzature audiovisive all'avanguardia per consentire agli studenti in residenza di godere dei migliori contenuti multimediali.

Parcheggio gratuito. I clienti che dispongono di un'auto possono usufruire di un parcheggio gratuito situato in loco. In questo modo, potranno parcheggiare la macchina in tutta sicurezza, senza alcun tipo di rischio.

. I clienti che dispongono di un’auto possono usufruire di un situato in loco. In questo modo, potranno parcheggiare la macchina in tutta sicurezza, senza alcun tipo di rischio. Servizio di lavanderia. Collegiate Milan North dispone di un servizio di lavanderia gratuito che gli studenti possono utilizzare in qualsiasi momento della giornata.

Se state pensando di affittare in una residenza per studenti universitari a Milano, visitate il sito web di Collegiate e verificate tutti i servizi offerti.

Le prenotazioni sono aperte!

Se state pensando di trasferirvi a Milano per continuare o iniziare gli studi universitari, Collegiate Milan North è la scelta migliore! Visitate il loro sito web e approfittate del periodo di apertura delle prenotazioni. Prenotate senza impegno e iniziate a godere dei migliori alloggi universitari durante il vostro secondo semestre da studenti a Milano.

Collegiate Milan vi offre l’opportunità di vivere un anno di esperienze uniche, sfruttando al meglio una delle città più belle non solo d’Italia, ma del mondo. La residenza Collegiate Milan North gode di una magnifica posizione, che permette a tutti gli studenti di raggiungere facilmente qualsiasi università o centro in cui sviluppare la propria formazione.

Inoltre, offrono un calendario ricco di eventi interessanti a cui gli studenti possono partecipare, sia virtualmente che di persona. Se vuoi godere dei migliori alloggi universitari a Milano, contatta Collegiate e prenota subito il tuo posto! (NOTA STAMPA).