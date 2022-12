Come rimettersi in gioco (sentimentalmente) dopo i 50

Per gli standard moderni, chi ha superato i 50 non è vecchio, anzi: è una persona ancora piacente, indipendente dal punto di vista economico e affettivo, affermata sul lavoro e sicura di sé.

Purtroppo, però, questa fase di vita può comportare anche degli impegni importanti: i genitori anziani necessitano di cure, i figli adolescenti sono spesso inclini al litigio, iniziano le paranoie legate al proprio aspetto fisico e il rapporto con il partner di vecchia data può deteriorarsi. Molte coppie tendono a separarsi e divorziare, magari nella speranza di trovare un partner più giovane altrove (o dopo averlo già trovato); altre coppie, invece, vengono purtroppo distrutte dalla vedovanza.

Una volta fatto pace col proprio passato, molti cinquantenni si sentono pronti per ributtarsi nella mischia e trovare un partner sulla stessa lunghezza d’onda con cui divertirsi o magari instaurare qualcosa di più serio. Tuttavia, con tutti gli impegni sopra citati, può essere davvero difficile trovare il tempo per incontrare gente nuova.

Siti d’incontri? Per chi ha poco tempo

Chi non ha abbastanza tempo libero per conoscere gente nuova dal vivo, potrebbe scegliere un metodo moderno e tecnologico come i siti di incontri over 50, che aiutano a trovare l’amore. In queste piattaforme, la maggior parte degli utenti è composta da persone mature in cerca di avventure sentimentali o passionali, con le quali è facile entrare in contatto.

I siti d’incontri permettono di sfruttare qualunque momento libero, come una pausa caffè o un tragitto sull’autobus; in pochi minuti, infatti, è possibile visualizzare molti profili e decidere quali utenti contattare o meno. In alcune app di dating, le signore partono un po’ avvantaggiate per via del rapporto iscritti/iscritte a favore di quest’ultime; tuttavia, anche i signori possono trovare velocemente i siti migliori per le proprie esigenze, soprattutto se abitano in una grande città densamente popolata.

Trucchi per usare al meglio le app di dating

L’età anagrafica non rappresenta un limite alla possibilità di trovare un partner, anzi: come in qualunque altra fase di vita, anche a cinquanta o sessant’anni è possibile godersi la sensazione di novità e farfalle nello stomaco. Per poter conoscere qualche potenziale partner, però, è indispensabile fare un po’ di attenzione al modo di presentarsi e di approcciarsi nei confronti degli altri utenti.

Come completare il profilo

Tutti i siti d’incontri permettono agli utenti di costruirsi un profilo più o meno dettagliato in cui condividere informazioni e fotografie.

In particolare, la foto profilo è la parte più importante in assoluto: molti utenti decideranno se scartare o meno un utente solo in base alla foto, eventualmente leggendo le altre informazioni solo in un secondo momento.

La foto profilo principale dovrebbe essere un primo piano/piano americano, di buona qualità e priva di filtri o pesanti ritocchi. Le foto profilo secondarie, invece, sono perfette per mostrarsi a figura intera, magari assorti in qualche hobby che racconti la propria personalità.

Quasi tutti i siti permettono di scrivere una breve biografia; conviene usare questo spazio non solo per parlare di sé, ma anche del tipo di relazione cercata (che sia seria, amichevole o solo occasionale).

Come fare la prima mossa

Molte app di dating, pur essendo a pagamento, permettono agli utenti di chattare gratuitamente nel caso di match da entrambe le parti. Per avviare una conversazione, meglio evitare i messaggi troppo generici e cercare un approccio unico.

Al di là del complimento spicciolo (che molti potrebbero non apprezzare così tanto), meglio far leva su un hobby in comune o su un dettaglio caratteristico. Due amanti degli animali, per esempio, potrebbero iniziare la conversazione parlando dei rispettivi animali da compagnia. A volte anche l’umorismo può essere un buon modo per rompere il ghiaccio, ma non tutti apprezzano lo stesso genere di humor.

Come flirtare online

Una volta che la conversazione è avviata, è bene sentirsi più volte al giorno per consolidare il legame e scoprire se può esserci una buona chimica. I siti d’incontri consentono di inviare messaggi, foto e gif animate, ma anche chiamate e videochiamate sono ottimi strumenti per portare avanti la conoscenza.

Molti utenti, purtroppo, tendono a smettere di rispondere durante questa fase. Se succede, l’importante è non prenderla sul personale e ricominciare altrove la ricerca.

Cosa fare dopo il primo approccio

Se la conoscenza procede bene, non bisogna aspettare troppo tempo prima di proporre un incontro dal vivo; un classico caffè al bar o un aperitivo dopo il lavoro sono due grandi classici che spesso funzionano.

Chi invece vuole osare un po’ di più, potrà proporre la classica cena romantica con variazione sul tema, suggerendo anche una passeggiata sul lungomare invernale, un film al cinema o una visita al museo.

I primi appuntamenti sono l’occasione buona per conoscersi meglio e vedere se è possibile conciliare il tempo libero di entrambi; per evitare momenti spiacevoli, è sempre meglio non domandare nulla sulle precedenti relazioni (a meno che entrambi non siano disposti a parlarne). Dopotutto, ciascuna coppia ha delle regole diverse, che possono essere infrante a piacere con il consenso di entrambi. (nota stampa).