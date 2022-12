Da Zelig e Comedy Central arriva a Manfredonia Antonio Ricatti

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/12/2022 – Dopo l’importante partecipazione del primo appuntamento di Stand Up Comedy, continuano gli eventi all’insegna della comicità presso le Ex Fabbriche San Francesco. Questa volta tocca ad Antonio Ricatti e al suo spettacolo intitolato “Grasso che Cola”. Il comico nasce a Barletta e nel 2017 fonda con Marco Di Pinto il gruppo BeComedy, ora divenuto BeComedy UK.

Quest’ultimo è infatti un collettivo di comici che inizia ad esibirsi per tutta la regione pugliese e successivamente esporta il format a Londra. Si è esibito già in numerose città italiane e collabora dal 2021 con Comedy Central. Vi aspettiamo dunque con lo spettacolo di Antonio Ricatti venerdì 23 dicembre dalle ore 21.00, presso le Ex Fabbriche San Francesco. Opening di Marco Palma, un altro comico nostrano. Fonte: Foggiareporter