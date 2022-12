(tuttocalciopuglia.com) Bari, 22 Dicembre 2022.

Già poco più di ventimila presenze certe al San Nicola per la sfida contro il Genoa. Il terzo posto fa gola e la sfida contro i liguri rappresenta un vero e proprio crocevia per i quartieri alti di classifica ma ha anche un grande fascino storico. La prevendita va a gonfie vele e non si esclude un aumento vertiginoso della presenza del pubblico. Sarà record stagionale? Non è da escludere..(tuttocalciopuglia.com)