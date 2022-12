MANFREDONIA (FOGGIA), 22/12/2022 – Stamani presso la sede del Palazzo del Governo, il Prefetto di Foggia Maurizio Valiante ed il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli Ugo Patroni Griffi hanno sottoscritto un Protocollo di Legalità per una sinergica azione di prevenzione rispetto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’ambito della circoscrizione portuale di Manfredonia, nonché delle intereferenze illecite a scopi corruttivi.

L’accordo interistituzionale persegue il fine di evitare tentativi di ingerenza criminale nell’azione amministrativa, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, concessioni ed autorizzazioni demaniali attraverso strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive condotte dalle Forze di polizia. Attraverso il Protocollo di Legalità le verifiche antimafia saranno estese anche agli affidamenti, ai contratti, alle autorizzazioni ed alle concessioni demaniali indipendentemente dall’oggetto, dalla durata e dal valore economico dell’affidamento, ampliando così l’azione di prevenzione e contrasto dei rischi di infiltrazione della criminalità, a garanzia della massima legalità e trasparenza nella gestione degli appalti pubblici e delle procedure concorsuali, con l’obiettivo di rendere il controllo antimafia ancora più penetrante e stringente e favorire l’interscambio informativo tra le Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Inoltre, nelle previsioni dell’accordo uno spazio specifico è riservato alla scrupolosa osservanza della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla regolarità delle posizioni contrattuali dei lavoratori. “Il Protocollo di Legalità è un ulteriore esempio di come la Squadra Stato intende rafforzare le proprie strategie per osteggiare il fenomeno criminale e corruttivo e le infiltrazioni mafiose nell’economia legale, ampliando il più possibile la platea dei soggetti coinvolti nella gestione e realizzazione delle opere pubbliche – ha dichiarato il Prefetto Valiante – Vogliamo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell’economia, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza.

La tendenza della criminalità organizzata di penetrare i principali settori dell’economia legale, ed in particolare quello degli appalti pubblici, proprio in un periodo in cui questo territorio beneficerà delle ingenti risorse per l’attuazione degli interventi del PNRR, richiede infatti l’innalzamento della soglia di attenzione da parte delle Istituzioni, attraverso iniziative ed interventi preventivi, utili proprio ad impedire tali infiltrazioni e i rischi corruttivi”. “Questa iniziativa – ha concluso il Prefetto Valiante – dà l’avvio alla sottoscrizione di analoghi documenti pattizi di legalità con tutti gli altri soggetti pubblici beneficiari delle risorse del PNRR”

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta , Monopoli e Termoli Ugo Patroni Griffi ha dichiarato: “Si tratta del modello più avanzato di Protocollo di Legalità in Italia che sicuramente doterà l’Autorità di Sistema Portuale di strumenti più efficaci per contrastare i tentativi di infiltrazioni malavitose nelle attività portuali. La sottoscrizione di questo Protocollo rinsalda ulteriormente i rapporti tra la Prefettura di Foggia e l’Autorità di Sistema Portuale”. P.S. Il testo del Protocollo di legalità sottoscritto questa mattina sarà pubblicato sui siti istituzionali della Prefettura di Foggia e dell’Autorità di Sistema Portuale.