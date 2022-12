SS 89 Manfredonia-Foggia, gruppo di ciclisti sulla corsia di sorpasso (VIDEO)

MANFREDONA (FOGGIA), 22/12/2022 – Un gruppo di ciclisti che percorrono pericolosamente la corsia di sorpasso sulla SS 89 tra Manfredonia e Foggia.

L’episodio, documentato in un video registrato da un camionista, evidenzia un annoso problema legato alla sicurezza su una strada dove si superano spesso i 120 km/h e che, nonostante tutto, è percorsa ogni giorno da corridori sulle due ruote. In questo caso i ciclisti occupano la corsia di sorpasso separata solo per un breve tratto per lavori in corso dai coni. “Guardate questi emeriti imbecilli. Poi dicono che siamo noi i pericolosi”, spiega Donato nel video.