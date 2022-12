Stadio Miramare, Molo 21: “Sindaco, le bugie hanno la gambe corte”

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/12/2022 – “In relazione alla problematica dello Stadio Miramare, il Sindaco Rotice ha affermato, nell’ultimo Consiglio Comunale, che la richiesta di collaudo era stata richiesta agli organi competenti e che si attendeva risposta. Inverosimilmente, apprendiamo basiti, che ciò non corrisponde al vero.

Infatti, come si evince dall’articolo di stampa che alleghiamo, il Presidente del Comitato Regionale della FIGC dott. Vito Tisci ha affermato che alcuna procedura è stata intrapresa e presentata per lo Stadio Miramare. Inoltre, siamo molto preoccupati anche delle dichiarazioni, generiche e confuse, rese dal Sindaco Rotice, sempre in Consiglio Comunale, circa le ulteriori problematiche legate all’agibilità dell’impianto sportivo, rispetto alle quali nei prossimi giorni cercheremo di fare luce e chiarezza. Siamo veramente stanchi di questo modo di amministrare la nostra città con superficialità, approssimazione e poca trasparenza.