Stanziati 450mila euro per gli ex LSU di Manfredonia: sinergia tra Rotice e De Leonardis

Manfredonia (Fg), 22 dicembre 2022 – Un bel regalo di Natale, il più desiderato, per gli ex LSU del Comune di Manfredonia. Poco fa il Consiglio regionale ha votato all’unanimità un emendamento del Consigliere Giannicola De Leonardis – Fratelli d’Italia (stanziati 450mila euro) per l’integrazione oraria di questi 73 lavoratori attualmente a 12 ore settimanali.

Un emendamento frutto del lavoro e dell’interesse dell’Amministrazione comunale del sindaco Rotice, in particolar modo dell’Assessore Libero Palumbo, che ha collaborato alla stesura del provvedimento che segue la storica procedura di stabilizzazione dei mesi scorsi dopo oltre 26 anni di precariato.

“Stiamo dando dignità ai lavoratori e nostri concittadini -dichiara l’Assessore Palumbo -. Voglio ringraziare tutti e in particolar modo sia il consigliere regionale Giannicola de Leonardis che ha raccolto e promosso la mia proposta, sia il consigliere regionale Paolo Campo che ha collaborato alla realizzazione. Quando si lavora uniti per il bene di tutti Manfredonia vince”.