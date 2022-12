Valente: “Palascaloria: una struttura pubblica ad utilizzo (quasi) privato”

Strano, però, che dopo aver posto un’interrogazione in aula consiliare all’Assessore allo Sport Antonio Vitulano mi abbia dovuto rispondere in differita il presidente. Meno strano notare che il nome della società di Calcio a 5 e dell’assessore corrispondano. Comprendo, dunque, l’evidente imbarazzo di chi si trova a rivestire un doppio ruolo e debba chiedere aiuto ad altri per levarsi dall’impaccio. In realtà, nulla ho contro la società e i suoi tesserati, che ho pubblicamente elogiato per gli eccelsi risultati raggiunti in questi anni nel calcetto (sì caro presidente, io lo chiamo anche così e dopo che lei mi ha corretto ho trovato conforto nell’enciclopedia Treccani, che forse dovrebbe provare a consultare per evitare gaffes).