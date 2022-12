StatoQuotidiano.it Foggia, 22 Dicembre 2022. Vigilia di campionato per il Foggia, che nell’ultimo match dell’anno solare 2022, nella prima giornata di ritorno del campionato di calcio di serie C, girone C, domani alle 20.30 sarà di scena sul terreno del Latina. Oggi è intervenuto in sala stampa, Fabio Gallo, allenatore dei rossonere. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

” La squadra ha lavorato e sta bene. Un clima giusto per affrontare l’ultima partita. Avremo un avversario che sta facendo bene. Ho visto la partita di domenica con l’Andria. Fino a che sono rimasti in undici contro undici, ha fatto un’ottima gara. Bisognerà soffrire e mettere qualità. L’abbiamo preparata nel miglior modo possibile. Indisponibili ci sono: Malomo, Vuthaj, Di Pasquale e Chierico. Il Latina ha fatto bene anche la passata stagione, ha dato continuità al gruppo, all’allenatore. Una società che lavora bene sul mercato, ha giovani interessanti e i risultati gli stanno dando ragione.

Non penso che sia una sorpresa ed è in serie positiva. Sarà una partita con una squadra di qualità nei singoli, organizzata e di spessore.

Il Foggia deve fare una partita di personalità. Vogliamo provare a chiudere bene quest’anno e iniziare il girone di ritorno con qualcosa da portare a casa. Auguro a tutto il mondo Foggia, tifosi, giornalisti e appassionati, delle serene feste e serenità. Auguro un 2023 di soddisfazioni, e giovare del lavoro che facciamo. Il bilancio è positivo. La squadra è cresciuta e ha portato risultati. All’inizio è mancato per una serie di motivi, che non conosco.

Rigiocherei la partita con il Cerignola, pur consapevole che nella prima parte la squadra ha fatto molto bene. La rigiocherei con il pubblico e per come è andata, perché dovevamo sicuramente meglio. Dagli errori si cresce e si fa esperienza. Poi c’è anche quella con il Giugliano, la voglia di provarla a vincerla e l’abbiamo persa. Se lo spirito è quello, allora va bene. A prescindere dalle ultime due-tre prestazioni,li conosco da 2mesi e mezzo. Conosco le qualità di Odjer, così come Schenetti, che non devo scoprirlo. Più sono in difficoltà, perchè ho dei dubbi, meglio è. Poi è chiaro che le scelte vanno fatte, in funzione anche di quello che si riuscirà a prendere, consapevoli dei giocatori che ho allenato fino adesso.

Sono contento che questi ragazzi si siano fatti trovare pronti, quando sono stati chiamati. Ieri, ho fatto i complimenti ai ragazzi con chi ha giocato poco, perché non hanno mai abbassato il livello degli allenamenti.

Nel momento in cui ho accettato la mia ambizione era quella di risollevare questa squadra, consapevole delle difficoltà. Quello che sto ricevendo da Foggia città, Foggia-tifosi è qualcosa di inaspettato. Forse è stato apprezzato quello che state vedendo adesso.

Il mio essere sempre trasparente e dirò sempre la verità,come ho fatto con i ragazzi. La cosa è stata più apprezzata anche con i miei giocatori. Il mio obiettivo è essere sempre credibile con loro e con una piazza esigente, difficile ma meravigliosa”.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 22 Dicembre 2022