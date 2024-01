Manfredonia. Lavoro e genere. Ecco le sfumature della parità (I)

Uomini e donne come binari di una ferrovia, dovremmo essere attraversati da treni carichi di uguaglianza e pari opportunità.

Ci sono processi socioculturali che non passano mai di moda e non vanno in vacanza come queste festività, purtroppo statisticamente sappiamo bene la difficoltà delle donne nell’accesso al lavoro, nella retribuzione in alcuni campi ancora inferiore rispetto all’uomo, la difficoltà di accedere a professioni ritenute secondo i retaggi socio culturali, associate principalmente agli uomini.

Il desiderio che spero si possa concretizzare è quello di spogliarci del velo di Maya che quotidianamente ed ancora in maniera sommersa, non mette in luce il bisogno di avviare soprattutto al Sud un processo di civiltà verso una reale uguaglianza di genere nei posti di lavoro.

Ringraziamo tutti i cittadini di Manfredonia che stanno incominciando a partecipare, ognuno con i suoi commenti, auspicandoci di dare sfumature cromatiche armoniche alle differenze.

A cura di Angelica Murgo – angymurgo87@gmail.com