ASL Foggia in lutto per la scomparsa dell’ex direttore generale Attilio Manfrini - ph maizzi

Foggia – Lutto nella sanità foggiana per la scomparsa di Attilio Manfrini, ex direttore generale della ASL di Foggia dal 2012 al 2015. Manfrini si è spento la scorsa notte, lasciando un vuoto profondo in chi ha avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui.

Figura di spicco nell’ambito della sanità locale, Manfrini ha dedicato gran parte della sua carriera all’azienda sanitaria, ricoprendo ruoli di rilievo come direttore dell’Area Gestione Tecnica e Commissario Straordinario. Stimato per le sue doti umane e professionali, è ricordato come un manager gentiluomo, apprezzato da colleghi e cittadini.

Durante la sua guida, la ASL Foggia ha visto importanti miglioramenti nei servizi sanitari, frutto del suo impegno costante e della capacità di creare un clima organizzativo positivo. La sua leadership ha contribuito a rafforzare il legame con la comunità e a garantire una sanità più vicina alle esigenze del territorio.

La direzione strategica dell’ASL Foggia ha espresso profondo cordoglio alla famiglia di Manfrini – la moglie Rossana e i figli Alfiero, Valerio e Gaia – sottolineando quanto il suo ricordo resterà vivo nel cuore di chi ha lavorato al suo fianco.

“Il suo esempio continuerà a ispirarci”, si legge nella nota ufficiale dell’azienda sanitaria, che rende omaggio a una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella sanità locale.