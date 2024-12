Un episodio di bracconaggio e violenza ha scosso la tranquillità della costa di Manfredonia a fine ottobre. Come riportato da “Il Fatto Quotidiano” in un articolo a firma di Alberto Marzocchi, pubblicato il 22 dicembre 2024, una turista tedesca ha denunciato la presenza di richiami acustici vietati lungo la costa. Questi dispositivi, che riproducono i versi degli uccelli per attirare volatili, sono considerati illegali.

La donna, accortasi della situazione, ha iniziato a filmare con il proprio telefono, sorprendendo in pochi secondi un uomo armato nascosto tra i cespugli. L’individuo, presumibilmente un bracconiere, l’ha insultata e minacciata apertamente, arrivando a colpirla con una spranga di legno dopo aver minacciato di spararle. Secondo il racconto della vittima, l’aggressore ha tentato di cancellare il video dal cellulare senza riuscirci, restituendole infine il dispositivo. La donna, tuttavia, non ha sporto denuncia.

L’area di Lido Salpi è stata identificata dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) come uno dei più gravi blackspot del bracconaggio in Italia. L’uso di richiami acustici, reti a terra e la caccia notturna in zone protette rappresentano minacce significative per la fauna locale.

Nonostante ciò, le associazioni ambientaliste continuano a denunciare la progressiva diminuzione della presenza delle forze dell’ordine nella zona. In particolare, è emerso che il reparto specializzato dei carabinieri, Soarda, ha cessato le proprie attività nell’area, lasciando campo libero ai bracconieri.

