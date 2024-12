Esplosione in villetta a Molazzana: trovato un corpo, si cercano i proprietari disperso

Esplosione in villetta a Molazzana (Lucca): trovato un corpo, si cercano i proprietari disperso

Una violenta esplosione ha distrutto una villetta nel comune di Molazzana, in Garfagnana, provincia di Lucca, intorno alla mezzanotte di ieri. Il boato è stato avvertito a chilometri di distanza, e la causa sembrerebbe essere una fuga di gas che ha provocato anche un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari, il soccorso alpino, i carabinieri e il personale del 118, che ha prestato assistenza con ambulanze e elisoccorso.

Durante le operazioni di soccorso, è stato individuato un corpo tra le macerie, ma le ricerche proseguono per cercare la compagna del 68enne deceduto. La villetta, situata in una zona isolata e acquistata alcuni anni fa da una coppia di origine straniera, è stata completamente distrutta dal crollo e dal successivo incendio.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficili a causa della posizione remota della casa e della grande quantità di detriti. Più di 20 soccorritori stanno lavorando, tra cui specialisti dei vigili del fuoco e unità cinofile, con l’ausilio di droni per facilitare le ricerche.

Il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, è sul luogo dell’incidente per seguire le operazioni. La tragedia ha scosso profondamente la comunità, anche in considerazione dei precedenti incidenti simili in altre località, sempre causati da fughe di gas.

Fonte: RaiNews.it