Ottimo pareggio in rimonta per la Juventus Next Gen che, dopo essere passata in vantaggio in trasferta grazie alla rete su punizione di Palumbo, va sotto 3-1 contro l’Audace Cerignola nella prima gara del girone di ritorno, per poi trovare la forza di risalire contro una delle migliori squadre del campionato, portando a casa un punto meritato al termine di un super 3-3.

Riavvolgiamo il nastro e riviviamo tutte le emozioni della sfida. LA PARTITA Sfida complicata in trasferta per la squadra bianconera contro l’Audace Cerignola, avversaria di alta classifica contro cui la Next Gen riesce ad approcciare nel migliore dei modi e trovando la rete del vantaggio dopo 11 minuti grazie alla giocata su punizione di Palumbo: pallone preciso che tocca il palo e non permette l’intervento a Greco, regalando il vantaggio ai ragazzi di Brambilla. I padroni di casa però non ci stanno e provano subito a rispondere, con diversi tentativi da calcio piazzato fino ad arrivare alla rete del pareggio – proprio sugli sviluppi di corner che portano Visentin al pari con una girata su sponda aerea di Capomaggio. Un gol che dà grande morale al Cerignola e che nel giro di sette minuti trova il raddoppio ribaltando il risultato, con il triangolo Tascone-Tentardini che porta alla conclusione del primo che con un colpo di testa batte Daffara.

Un finale di tempo davvero complicato per i bianconeri, con il Cerignola che sfiora il tris molto più del possibile pareggio della Next Gen: dopo 45 minuti il punteggio è 2-1. Nella ripresa la gara inizia nel peggiore dei modi per i bianconeri, prima con Jallow che si rende pericoloso e poi con la rete di Salvemini che approfitta dell’indecisione della retroguardia della Next Gen e fissa il punteggio sul 3-1. Potrebbe essere il colpo del ko, ma i ragazzi di Massimo Brambilla dimostrano ancora una volta di aver acquisito una consapevolezza diversa nelle ultime settimane e riescono non solo a non mollare, ma anche a risalire nel punteggio: a riaprire i conti del match ci pensa Afena-Gyan che, imbeccato da Guerra, tenta una prima conclusione respinta da Greco e poi riesce a ribadire in rete. La sua rete del 3-2 dà ancora più morale alla Next Gen che prima si salva in un paio d’occasioni grazie a ottimi interventi di Daffara e al minuto 87 trova il meritato pareggio: Semedo riesce a deviare in porta il pallone su un tiro di Puczka e fissa così il punteggio sul definitivo 3-3. Un punto fondamentale, che permette alla Next Gen di allungare a cinque la striscia di risultati utili consecutivi, di continuare a conquistare punti in classifica dopo settimane difficili e soprattutto dimostra la forza di un gruppo in grado di non mollare mai e di crederci sempre. Fino alla fine, da veri bianconeri. LE PAROLE DI BRAMBILLA

«Per noi è un punto importantissimo quello conquistato oggi (sabato 21 dicembre 2024), che ci serve per muovere la classifica e per dare continuità agli ultimi risultati positivi ottenuti. Un punto utile per continuare a perseguire il nostro primo obiettivo: quello di uscire dalle zone basse della classifica. Siamo soddisfatti per la partita giocata e, di conseguenza, per il risultato ottenuto perchè è arrivato su un campo difficile contro una squadra forte come l’Audace Cerignola.

Devo fare grandi complimenti alla mia squadra perchè sul 3-1 per i nostri avversari non hanno mollato e se siamo riusciti a pareggiare questa partita il merito è soltanto loro, per averci creduto fino alla fine. Sono felice che stiano arrivando un po’ di risultati positivi in sequenza perchè questi ragazzi se lo meritano. Da quando sono tornato, io e il mio staff abbiamo lavorato prima di tutto sulla loro testa perchè avevano perso un po’ di fiducia e, infatti, una volta ritrovata la vittoria hanno dimostrato e stanno continuando a dimostrare di potersela giocare con tutti. Si sono ritrovati in una situazione difficile per la prima volta in carriera per molti di loro, perchè lo diceva e ancora adesso lo dice la classifica. Non era facile invertire la rotta, ma ci siamo riusciti e dobbiamo continuare così perchè la strada è ancora lunga, ma sono tranquillo perchè il gruppo ne è consapevole».

IL TABELLINO Serie C NOW – Girone C – 20ª giornata

Stadio “Domenico Monterisi” – Cerignola (FG) Marcatori: 11’ pt Palumbo (J), 29’ pt Visentin (AC), 35’ pt Tascone (AC), 16’ st Salvemini (AC), 24’ st Afena Gyan (J), 42’ st Semedo (J) Audace Cerignola: Greco, Russo (33’ st Romano), Capomaggio, Visentin, Tascone, Salvemini, Bianchini (33 st Parigini), Paolucci, Jallow (13’ st Ruggiero), Tentardini, Martinelli (C). A disposizione: Saracco, Fares, Faggioli, Velasquez, Sainz-Maza, Carnevale, Lorusso, Iurilli, Gagliano, Carrozza, Di Dio. Allenatore: Giuseppe Raffaele. Juventus Next Gen: Daffara, Afena Gyan (48’ st Poli), Macca (28’ st Papadopoulos), Comenencia, Mulazzi (28’ st Puczka), Guerra (Cap.), Palumbo, Scaglia, Citi (15’ st Semedo), Gil Puche, Faticanti (15’ st Owusu). A disposizione: Radu, Cat Berro, Savio, Amaradio, Ledonne, Turco, Peeters. Allenatore: Massimo Brambilla. Arbitro: Manzo Assistenti: Pandolfo – Aletta Ammoniti: 4’ st Citi (J), 28’ st Scaglia (J), 35’ st. Gil (J), 47’ st. Afena Gyan (J), 47’ st. Parigini (AC). Prossimo impegno:

Serie C NOW – Girone C – 21ª giornata

Juventus Next Gen – Casertana

Stadio “Pozzo-La Marmora” – Biella

Sabato 4 gennaio 2025 – ore 15:00