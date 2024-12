"Ho voja di street food", a Foggia tripudio di musica e sapori

La Villa Comunale di Foggia si trasforma in un paradiso del gusto per la seconda edizione di ‘Ho voja di street food’, un evento che celebra il cibo di strada italiano e il calore delle festività natalizie. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia e da FIPE pubblici esercizi provinciali, fa parte del programma natalizio del Comune di Foggia.

Dal 22 al 24 dicembre, gli stand gastronomici offriranno specialità come pizze fritte, panzerotti, panini con porchetta e arrosticini, panini di mare e risotti mantecati, senza dimenticare gli iconici spaghetti all’assassina.

Il programma prevede l’apertura degli stand domenica 22 dicembre dalle 18 alle 24, lunedì 23 dalle 11 a mezzanotte e il 24 dicembre dalle 10 alle 18.

‘Ho voja di street food’ non è solo un viaggio culinario ma un’esperienza immersiva nel Natale. La Casa di Babbo Natale sarà un’attrazione speciale per i più piccoli, con incontri programmati il 22 dicembre dalle 20 alle 22, il 23 dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 22, e infine la vigilia dalle 11 alle 17.

In uno spazio dedicato, ‘Papone 2.0’ porterà alla ribalta le potenzialità di Foggia, coinvolgendo creator locali, ristoratori e giovani rientrati in città.

Antonio Metauro, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, ha dichiarato: “Siamo felici di organizzare nuovamente questo evento che non solo promuove il cibo di strada ma rafforza i legami della nostra comunità. Vogliamo valorizzare la Villa Comunale come luogo di incontro e scoperta, rendendo il cibo il motore di un’esperienza di condivisione e convivialità”.

Alessandro Centra, presidente di FIPE Confcommercio pubblici esercizi, ha aggiunto: “Quest’evento porterà gioia e allegria a Foggia durante il periodo più magico dell’anno. Abbiamo pensato ai bambini con la Casa di Babbo Natale e ai giovani con un podcast il 23 dicembre. È un’occasione per stare vicino alla comunità, ricordando anche chi ha affrontato momenti difficili”.

L’evento è reso possibile grazie al supporto del Comune di Foggia e di Confcommercio provinciale.

Fonte: FoggiaToday.it