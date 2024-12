Lecce, inchiesta sulla morte del cantante Piero Perulli: la famiglia chiede la riesumazione

LECCE, 21 dicembre 2024 – La Procura di Lecce ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause della morte di Piero Perulli, musicista leccese di 48 anni deceduto lo scorso 16 settembre presso il Dea Fazzi.

L’indagine è stata aperta in seguito all’esposto-querela presentato dalla madre e dalle due sorelle del rocker, noto in città anche per la gestione di uno dei pub più frequentati.

Nella denuncia, i familiari chiedono la riesumazione della salma per eseguire accertamenti autoptici e istologici, volti a verificare se il decesso possa essere stato in qualche modo causato dai protocolli e dai trattamenti diagnostici eseguiti negli ospedali di Gallipoli e Lecce.

Perulli, affetto da una grave patologia e sottoposto a chemioterapia, sarebbe stato ricoverato nell’agosto scorso per una sospetta meningite. La famiglia, assistita dall’avvocatessa Mariangela Calò, ritiene che le terapie a cui è stato sottoposto potrebbero aver peggiorato ulteriormente le condizioni di salute dell’artista.

Secondo quanto riportato nell’esposto, dopo un periodo di isolamento all’ospedale di Gallipoli, durante il quale non avrebbe ricevuto cure adeguate, Perulli fu sottoposto a due prelievi di midollo. Dimesso, tornò a casa, ma il suo stato si aggravò nuovamente, portando a un nuovo ricovero al Dea Fazzi di Lecce.

Il 16 settembre, il musicista fu sottoposto a una angiotac. Nello stesso giorno morì.

