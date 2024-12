Un grave episodio di violenza si è verificato oggi a Manfredonia, dove un bambino di circa 10 anni sarebbe stato aggredito da un coetaneo all’interno di un parco giochi.

Secondo le prime ricostruzioni, il minore sarebbe stato colpito ripetutamente, riportando lesioni che hanno reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Il bambino sarebbe caduto urtando violentemente la testa. Sul posto è giunta un’ambulanza, mentre una donna presente alla scena ha prontamente allertato i carabinieri.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili di questo atto di violenza. Il bambino è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure del caso. Le sue condizioni non sono ancora state rese note.