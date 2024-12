Manfredonia, polemica in Comune: premi ai dirigenti, niente per i lavoratori stabilizzati

Manfredonia – In pieno periodo pre-natalizio, l’amministrazione comunale di Manfredonia si trova al centro di una bufera per scelte giudicate incredibili in tema di personale.

La modifica del piano dei fabbisogni sarebbe stata giustificata da una presunta disposizione della legge finanziaria statale. Tuttavia, secondo quanto emerso, questa norma non sarebbe presente nel testo approvato venerdì scorso dalla Camera dei Deputati.

A suscitare indignazione è la decisione di riconoscere ai dirigenti comunali ulteriori 248.860,78 euro come trattamenti economici annuali aggiuntivi rispetto agli stipendi di base. Un’operazione che solleva perplessità, considerando che il Comune si trova in fase di predissesto finanziario.

Parallelamente, l’ente ha avviato contatti con la Banca Popolare di Milano per ottenere anticipazioni di cassa fino a un massimo di 14.282.124,52 euro. Una cifra considerevole che comporterà oneri rilevanti per la comunità di Manfredonia.

Mentre si destinano risorse ai dirigenti, per il personale stabilizzato la situazione appare ben diversa. L’amministrazione ha infatti chiesto ai dirigenti di verificare la sostenibilità finanziaria di un incremento di sole sei ore settimanali per il personale sovrannumerario, che attualmente lavora dodici ore a settimana con stipendi ben lontani da quelli dei dirigenti.

I lavoratori, di fatto, reggono numerosi uffici con compensi minimi e restano in attesa di sapere se questo piccolo aumento verrà approvato.

Da Palazzo San Domenico, dunque, sembra arrivare un Babbo Natale a senso unico, generoso con i dirigenti ma molto meno con il personale stabilizzato.

A denunciare la situazione sono i consiglieri comunali di Forza Italia Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli.