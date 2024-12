Natale: È pugliese la migliore birra artigianale vincitrice del concorso BdA Xmas Beers da gustare sotto l’albero

È pugliese la birra vincitrice della IV edizione del Xmas Beers, il concorso inserito nella galassia di Birra dell’Anno e organizzato da Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti. A conquistare il primo posto è stata, infatti, la Primatia del birrificio pugliese Birranova di Triggianello (BA), seguita dalla Guastafeste di Mukkeler, birrificio marchigiano di Porto Sant’Elpidio (FM) mentre sul gradino più basso del podio si è posizionata la Druwid di Birra Rabèl, di Ivrea (TO). In linea con una lunga tradizione europea dove le birre dedicate al Natale esistono da tempo per allietare le feste, anche l’Italia brassicola celebra queste speciali produzioni artigianali in edizione speciale e limitata.

“Le birre natalizie italiane richiamano la ricchezza e l’abbondanza delle festività e nei sentori ricordano i dolci tipici del periodo – dichiara Simone Monetti, segretario generale di Unionbirrai – Non sono riconducibili ad un singolo stile ma hanno alcuni elementi in comune: si tratta di edizioni limitate, generalmente corpose e dai sapori forti e spesso speziati, dalla colorazione che va dall’ambrato allo scuro e dalle note aromatiche complesse. Siamo felici che questa tradizione, molto presente a livello europeo, stia prendendo sempre più piede anche in Italia, dove i nostri birrai stanno lavorando alla produzione di birre artigianali natalizie iconiche e particolari nel gusto e nel packaging. Senza dimenticare che queste birre possono essere non solo gustate ma anche utilizzate come originali regali da far trovare sotto l’albero. Ai vincitori e a tutti i partecipanti – conclude Monetti (Unionbirrai) – vanno le nostre congratulazioni e un ringraziamento per l’impegno, la dedizione e la creatività”.

Schede Tecniche Birre Vincitrici

Primatia

Birrificio Birranova

Gradi plato 19

ABV 9

Colore Ebc 50

Ibu 20

Stile Dubbel

Fermentazione Alta

Spezie: cotto di fichi

Guastafeste

Birrificio Mukkeler

Gradi plato 20,5

ABV 10

Colore Ebc 41

Ibu 38

Stile Belgian Dark

Fermentazione Alta

Spezie: zenzero, buccia d’arancia amara, coriandolo e grani del paradiso

Druwid

Birra Rabèl

Gradi plato 16

ABV 7,1

Colore Ebc 45

Ibu 30

Stile Cat. 31

Fermentazione Alta

Spezie: cannella, zenzero, pepe lungo indonesiano, fava tonka

