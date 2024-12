Andria, 22 dicembre 2024 – Una giornata di sole e temperatura mite, tipica dell’inverno pugliese, ha riportato il sorriso sui volti degli ambulanti in tutta la regione. Questo, però, non basta a mascherare le difficoltà di un anno segnato da un mercato in crisi. Savino Montaruli, da 42 anni attivo nel sindacato degli ambulanti, ha fatto il punto della situazione, evidenziando come il 2024 sia stato un anno terribile per il settore del commercio sulle aree pubbliche.

“Questa domenica, 22 dicembre, segna l’avvicinarsi del Natale, e abbiamo voluto concentrare in questa data i mercati straordinari, insieme agli anticipi di quelli che non si terranno il 25 dicembre, così che anche gli ambulanti possano godersi un po’ di tempo con la famiglia”, ha dichiarato Montaruli. “È stato un impegno costante, che ci ha visto coordinare e concertare con i sindaci di tutta la Puglia per garantire questi eventi. Da Bari a Castellaneta, da Bitritto a Gallipoli, passando per Brindisi e tanti altri comuni, i mercati straordinari hanno visto una grande partecipazione da parte dei consumatori”.

Anche i mercati coperti di Bari, con nuove modalità di apertura, hanno riscosso un buon successo, registrando soddisfazione tra commercianti e clienti. Nonostante questo, Montaruli non nasconde le difficoltà del settore. “I dati sono soddisfacenti, ma non si può ignorare che il 2024 è stato un anno difficile. In Puglia gli abbandoni dei posteggi sono aumentati di oltre il 15%, aggiungendosi alla crisi degli anni precedenti. I mercati sono sempre più vuoti, con punte del 25% di posteggi vacanti, come nel caso di Bari, dove la mancanza di politiche di sviluppo e il degrado delle aree mercatali stanno aggravando la situazione.”

Montaruli ringrazia i sindaci che hanno dimostrato vicinanza agli ambulanti e lancia un appello agli altri primi cittadini: “Spero che i sindaci, ancora troppo distratti dalle problematiche del piccolo commercio, possano finalmente capire l’importanza di sostenere il settore. Le città stanno diventando sempre più insicure e spente, e una politica meno focalizzata su cerimonie e propaganda potrebbe giovare al buon governo.”

L’attesa ora è per la terza edizione del mercato serale straordinario, che si terrà a Andria, e che segnerà la conclusione della sperimentazione il 29 dicembre. Se questa iniziativa può rappresentare un segnale di speranza, Montaruli non perde di vista la realtà difficile che affligge il settore