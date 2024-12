Si è concluso ‘Natale in Comune’, emozionante ingresso nelle festività attraverso i cori e la musica delle alunne e delle alunne delle scuole primarie e di primo grado

Si è concluso venerdì con l’emozionante esibizione del coro e dell’orchestra della scuola primaria e di primo grado Parisi-de Sanctis ‘Natale in Comune’, il ciclo di appuntamenti organizzato dall’assessorato alla Pubblica Istruzione nelle cornici dell’androne e del cortile di Palazzo di Città. il Progetto Un’iniziativa mirata a promuovere la partecipazione attiva delle scuole della città nella creazione e valorizzazione degli eventi natalizi cittadini. L’idea alla base delle iniziative è stata quella di rendere i giovani protagonisti di una serie di attività culturali e artistiche arricchendo il panorama degli eventi a Foggia nelle festività, creando un forte legame tra la comunità scolastica e la città.

“Siamo andati ben oltre le nostre stesse aspettative” sottolinea l’assessore Domenico Di Molfetta. “La partecipazione delle alunne e degli alunni, dei loro insegnanti che li hanno formati e delle loro famiglie è stata coinvolgente e particolarmente intensa, apprezzata anche dal personale dell’ente e dalle persone che erano in Comune per evadere delle pratiche. Non poteva esserci un ingresso più bello nelle festività, con l’entusiasmo, il sorriso, la determinazione e il talento delle bambine e dei bambini coinvolti, e posso già annunciare –d’intesa con la sindaca Episcopo e le colleghe e i colleghi di giunta- che riproporremo questa iniziativa anche negli anni a venire” annuncia l’assessore.

“Un sentito e doveroso ringraziamento ai Dirigenti delle scuole che hanno aderito all’iniziativa (Bovio – San Pio X, Dante Alighieri, CPIA David Sassoli, Parisi – Da Sanctis e Manzoni -Montessori) per l’impegno e la qualità mostrata in ogni esibizione, sorprendente in rapporto all’età e che lascia sperare in un futuro roseo per loro e per la nostra città” le sue parole conclusive.