ASL Foggia: Savino Di Malta nominato Direttore del Dipartimento di Salute Mentale

Il Dott. Savino Di Malta è il nuovo Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Foggia. L’incarico, conferito dall’Azienda Sanitaria, segue il periodo di titolarità ad interim iniziato il 19 novembre 2021. Il contratto triennale, decorre dal 1° gennaio 2026 e la firma ufficiale è avvenuta oggi nella sede della Direzione Generale, alla presenza del Direttore Generale Antonio Nigri, della Direttrice Sanitaria Mara Masullo e del Direttore Risorse Umane Salvatore D’Agostino.

A rendere speciale la giornata, la presenza dei ragazzi del Centro di Salute Mentale di Troia, che hanno partecipato allo scambio di auguri e alla consegna di doni natalizi realizzati durante le attività laboratoriali, tra panettoni, biscotti e manufatti artigianali. Un gesto che ha sottolineato come la salute mentale sia relazione, ascolto e inclusione.

Il Dott. Savino Di Malta, in ASL Foggia dal 2007, è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Bari, con specializzazioni in Neurologia e Psichiatria e perfezionamenti in Medicina Riabilitativa e Medicina dello Sport. Ha inoltre maturato esperienze internazionali in Polonia e Francia e conseguito master universitari in anticorruzione e gestione sanitaria. Attualmente dirige l’Unità Operativa Complessa del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura presso il Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia.

Il Direttore Generale Nigri ha definito la nomina come una scelta di continuità e valore, fondata su competenza, esperienza e conoscenza del territorio, sottolineando che la salute mentale è una priorità strategica per l’ASL. Il Dott. Di Malta ha dichiarato che l’incarico rappresenta un impegno quotidiano centrato sulla persona, con l’obiettivo di costruire percorsi di cura inclusivi in rete con servizi, famiglie e comunità.

Il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Foggia garantisce interventi clinici, psicologici, sociali ed educativi per persone con disturbi psichici o disagio psicologico, attraverso strutture ambulatoriali, domiciliari, residenziali e ospedaliere, con attenzione alla continuità assistenziale, dignità e tutela dei diritti.

Le principali strutture afferenti includono:

Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura a San Severo e Manfredonia

a San Severo e Manfredonia Centri di Salute Mentale a San Severo, San Marco in Lamis, Vico del Gargano, Foggia, Lucera, Troia, Manfredonia e Cerignola

Il Dipartimento collabora con istituzioni, servizi sociali, terzo settore e realtà locali, promuovendo una rete integrata di supporto e una cultura della salute mentale basata su accoglienza, responsabilità e partecipazione.