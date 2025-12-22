Un “regalo” indigesto attende migliaia di agricoltori pugliesi: i Consorzi di Bonifica hanno inviato o stanno per inviare le ingiunzioni di pagamento relative alle cartelle del 2018, aggravando ulteriormente la situazione economica già critica delle imprese agricole della regione.

Secondo Gennaro Sicolo, presidente regionale e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, si tratta di un atto dovuto secondo la normativa vigente, ma che rappresenta un peso gravoso per aziende già colpite da burocrazia e difficoltà economiche. Sicolo chiede alla Regione Puglia di individuare una soluzione-ponte che possa alleviare il disagio immediato e invita il nuovo corso regionale a risolvere definitivamente la questione dei pagamenti arretrati dei Consorzi di Bonifica.

Il presidente della CIA sottolinea come sia necessario un confronto collaborativo tra Governo e nuova giunta regionale, mettendo da parte strumentalizzazioni e divisioni politiche, nell’interesse di tutelare le imprese agricole, già messe a dura prova da una congiuntura economica sfavorevole e da mercati sempre più difficili.