Casa Sollievo, De Paolis: "Patrimonio prezioso di tutta la Capitanata”

La comunità medica dauna esprime forte preoccupazione per il futuro di Casa Sollievo della Sofferenza, definita un patrimonio prezioso per l’intera Capitanata e pilastro fondamentale della tutela della salute sul territorio.

A intervenire è Pierluigi Nicola De Paolis, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Foggia, che sottolinea il valore storico e sanitario del grande ospedale di San Giovanni Rotondo. “Un nosocomio nato dalle libere offerte di tante persone, che oggi conta circa 900 posti letto e 2.500 dipendenti, con oltre 150 professionisti impegnati nella ricerca scientifica, rappresenta il più evidente segno dell’opera di San Pio da Pietrelcina a sostegno della popolazione della Capitanata, ben prima della nascita del Servizio sanitario nazionale”.

Secondo De Paolis, desta particolare allarme l’ipotesi avanzata dalla direzione strategica di disdire i contratti collettivi di ispirazione pubblica del personale sanitario, sostituendoli con accordi di tipo privatistico, giudicati penalizzanti sul piano economico e giuridico. Una scelta che potrebbe innescare una fuga di professionisti, con la conseguente perdita di competenze oggi determinanti per garantire standard di cura e assistenza di altissimo livello.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici, in qualità di organo sussidiario dello Stato a tutela dell’interesse pubblico, manifesta viva preoccupazione per una direzione che rischierebbe di compromettere la funzione di eccellenza dell’ospedale, lasciando una vasta area geografica priva di un punto di riferimento sanitario fondamentale.

L’Ordine esprime inoltre piena vicinanza agli operatori sanitari di San Giovanni Rotondo, che dopo anni di professionalità, sacrificio e dedizione, vedono oggi messi in discussione diritti economici e giuridici acquisiti. Da qui l’appello finale alla Santa Sede, affinché intervenga con lungimiranza e responsabilità, evitando gravi ripercussioni sulle opportunità di salute della popolazione della Capitanata.