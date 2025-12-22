ROMA – Si apre una nuova fase di confronto sul regolamento per la classificazione dei Comuni montani. Nel corso della riunione svoltasi questa mattina tra il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, e i delegati delle Regioni, il titolare del dicastero ha confermato la propria disponibilità a proseguire il dialogo con gli enti territoriali, concedendo una nuova proroga sui tempi e fissando un ulteriore incontro entro una settimana.

Al centro del tavolo, la definizione dei criteri per individuare i Comuni che possono essere considerati realmente montani, tema delicato e da tempo oggetto di confronto tra Stato e Regioni. Le amministrazioni regionali stanno infatti lavorando a una proposta unitaria, ancora in fase di elaborazione, che dovrà essere condivisa prima di arrivare a una sintesi definitiva. Proprio per favorire un’intesa il più possibile ampia, Calderoli ha accolto la richiesta delle Regioni di avere più tempo, ribadendo l’obiettivo di raggiungere una posizione unanime.

Una volta trovata la sintesi, ha spiegato il ministro, il testo verrà sottoposto anche a Comuni e Province, così da estendere il confronto a tutti i livelli istituzionali e costruire un percorso condiviso. Un metodo che punta a evitare decisioni calate dall’alto e a valorizzare il contributo dei territori direttamente interessati.

Nel corso della riunione, Calderoli ha ricordato come gli attuali criteri di classificazione non siano frutto di una scelta unilaterale del Governo, ma derivino dal lavoro tecnico svolto da esperti designati dagli stessi enti territoriali. Un passaggio che il ministro ha voluto sottolineare per richiamare tutti alla responsabilità e alla necessità di avanzare proposte serie e coerenti, come già richiesto nei precedenti incontri.

«Esistono paradossi evidenti nell’elenco dei Comuni montani», è il giudizio condiviso in maniera trasversale anche da molte Regioni. Situazioni che, secondo quanto emerso dal confronto, rischiano di svuotare di significato il riconoscimento dello status montano, includendo realtà che poco hanno a che fare con le difficoltà strutturali, economiche e sociali dei territori d’alta quota. Da qui la necessità, ribadita più volte, di intervenire con buonsenso e con una visione complessiva, evitando logiche particolaristiche o dettate da interessi locali.

L’obiettivo politico e istituzionale resta chiaro: riconoscere e promuovere la “vera montagna” sulla base di criteri oggettivi e misurabili, capaci di fotografare le reali condizioni dei territori. Un principio che trova fondamento nella Legge 131 del 2025 e nell’articolo 44 della Costituzione, che impegna la Repubblica a favorire lo sviluppo delle zone montane e a rimuovere gli squilibri che ne ostacolano la crescita.

La partita è rilevante non solo sul piano simbolico, ma anche su quello concreto delle risorse e delle politiche pubbliche. Dalla classificazione dei Comuni montani dipendono infatti agevolazioni fiscali, finanziamenti dedicati e strumenti di sostegno essenziali per contrastare spopolamento, isolamento e fragilità infrastrutturali.

Il confronto proseguirà dunque nei prossimi giorni, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa che restituisca coerenza al sistema e garantisca che gli interventi pubblici siano indirizzati a quei territori che vivono quotidianamente le sfide della montagna. Una sfida complessa, ma che Governo e Regioni sembrano intenzionati ad affrontare con spirito costruttivo.

Così in una nota del Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie.