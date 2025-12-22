Edizione n° 5923

22 Dicembre 2025

22 Dicembre 2025 - ore  17:46

Fiaccolata in corso per la vertenza Casa Sollievo della Sofferenza: "Rispettate i nostri diritti" VIDEO

VERTENZA CASA SOLLIEVO Fiaccolata in corso per la vertenza Casa Sollievo della Sofferenza: “Rispettate i nostri diritti” VIDEO

La mobilitazione segue giorni di tensioni crescenti all’interno dell’IRCCS, il più grande ospedale del Sud Italia voluto da Padre Pio e di proprietà della Santa Sede.

Fiaccolata in corso per la vertenza Casa Sollievo della Sofferenza: "Rispettate i nostri diritti" VIDEO

Fiaccolata in corso per la vertenza Casa Sollievo della Sofferenza: "Rispettate i nostri diritti" SQ

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
22 Dicembre 2025
Cronaca // Gargano //

A San Giovanni Rotondo, è in corso la fiaccolata di solidarietà per i lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza, promossa da sindacati, associazioni, sindaci e cittadini per manifestare contro le scelte della direzione dell’ospedale e richiamare l’attenzione sul futuro della struttura. L’iniziativa, partita da Piazza dei Martiri nel pomeriggio del 22 dicembre e con partecipazione diffusa, si snoda tra le vie principali del paese fino alle adiacenze dell’ospedale.

La mobilitazione segue giorni di tensioni crescenti all’interno dell’IRCCS, il più grande ospedale del Sud Italia voluto da Padre Pio e di proprietà della Santa Sede.

Il conflitto è nato alcuni giorni fa quando la direzione della Casa Sollievo della Sofferenza ha deciso di modificare radicalmente l’inquadramento contrattuale del personale sanitario, passando dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della sanità pubblica a quelli della sanità privata (ARIS–AIOP e ARIS–ADONP). Secondo le organizzazioni sindacali, tale scelta determina una regressione dei diritti dei lavoratori, una riduzione delle tutele e una precarizzazione del lavoro, con potenziali ripercussioni negative anche sulla continuità e la qualità dei servizi ai cittadini.

La conciliazione tentata in Prefettura a Foggia il 16 dicembre, con la presenza di sindacati, direzione, assessore regionale alla Sanità e rappresentanti istituzionali, non ha portato a un accordo e ha sancito l’apertura di una fase di conflitto permanente.

Per ribadire le richieste di tutela dei diritti contrattuali e di dialogo reale con la governance, oltre alla fiaccolata in corso, è stato proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata del 9 gennaio 2026, che coinvolgerà medici e personale del comparto sanitario. Le sigle sindacali hanno anche annunciato la notifica di centinaia di diffide per mancati adeguamenti contrattuali e arretrati non pagati, nonché possibili azioni legali nei confronti della direzione.

Già durante la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di Natale dell’ospedale, la protesta dei lavoratori è esplosa con striscioni, fischi, slogan e richieste di dimissioni rivolte al direttore generale Gino Gumirato e ai vertici del Consiglio di Amministrazione. Alcuni dipendenti hanno interrotto l’incontro, accusando i dirigenti di non ascoltare le loro ragioni, e la tensione è stata visibile anche nei video circolati online.

In risposta alle polemiche e alle immagini diffuse, il direttore generale Gino Gumirato ha rilasciato una videodichiarazione ufficiale ribadendo che la reazione mediatica è stata, a suo giudizio, “in parte ingenerosa” rispetto al lavoro fatto per il risanamento e il rilancio dell’ospedale.

Gumirato ha ricordato che, al suo arrivo, la struttura registrava ingenti perdite economiche e che oggi queste perdite sono state azzerate senza rinunciare agli investimenti, in particolare nei settori di cardiologia e oncologia. Ha sostenuto inoltre che molti operatori riconoscono le difficoltà ma apprezzano il percorso avviato. Sul piano contrattuale, la direzione afferma di aver rispettato la normativa vigente e di aver operato in un quadro giuridico condiviso, sottolineando che l’adozione di contratti privati sarebbe una scelta strategica nel contesto organizzativo complessivo.

La vertenza ha richiamato anche l’attenzione di esponenti politici e istituzionali. Alcuni rappresentanti regionali, tra cui l’assessore alla Sanità e il vicepresidente della Regione Puglia, avevano preso parte ai tavoli in Prefettura per cercare di mediare tra le parti e tutelare il ruolo strategico della struttura nel sistema sanitario territoriale. Interventi di solidarietà ai lavoratori sono giunti anche da consiglieri regionali e figure politiche locali che hanno espresso sostegno alle istanze dei sindacati e chiesto un confronto più aperto con la governance dell’ospedale.

