Foggia “Capodanni di Puglia”: due serate in piazza Cavour e co-finanziamento regionale da 136 mila euro

Foggia entra nel circuito dei “Capodanni di Puglia”, l’azione regionale che punta a valorizzare l’immagine della Puglia attraverso eventi di richiamo nel periodo di fine anno. La Giunta comunale ha approvato lo schema di accordo di cooperazione pubblico-pubblico tra Comune e Agenzia regionale del turismo A.Re.T. PugliaPromozione, in attuazione degli indirizzi definiti dalla Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 1910 del 21 novembre 2025.

Il provvedimento comunale richiama la nota con cui PugliaPromozione, il 4 dicembre 2025, ha avviato la raccolta delle proposte progettuali per le celebrazioni del Capodanno 2026 nei Comuni capoluogo pugliesi. Le risorse indicate dalla Regione ammontano a 1 milione di euro e vengono ripartite in base alla popolazione residente. Per Foggia l’importo assegnato è pari a 136.427,25 euro.

Nel testo si dà atto che l’Amministrazione comunale ha trasmesso la propria “scheda intervento” l’11 dicembre 2025, con l’obiettivo di realizzare due appuntamenti, denominati “Aspettando Insieme nel 2026” e “Insieme nel 2026”. Le iniziative si svolgeranno entrambe in piazza Cavour e, secondo quanto riportato nell’atto, avranno una durata complessiva superiore alle sei ore.

Il programma dettagliato indicato nella deliberazione prevede, per la serata del 30 dicembre 2025, l’esibizione di Coez e un DJ set con diretta televisiva a cura di TeleNorba. Per la serata del 31 dicembre 2025, è prevista l’esibizione dell’Orchestra italiana di Renzo Arbore, con la partecipazione di Francesca Schiavo e un live set indicato come “Regina”. Gli appuntamenti, si legge, rientrano in un calendario più ampio di iniziative natalizie fino all’Epifania.

L’accordo si inserisce nel quadro dell’“Accordo per la Coesione/POC Puglia 2021-2027”, asse tematico su competitività d’impresa, linea turismo e ospitalità, con riferimento al progetto esecutivo “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia” e al Piano strategico regionale del turismo “Puglia 3x6x5 2025-2030”. Nell’atto viene indicato anche il CUP I39I25001200002.

Sul piano economico, la delibera richiama un investimento complessivo di 335.200 euro (Iva compresa) per il programma di attività di co-marketing, con richiesta di cofinanziamento a PugliaPromozione pari a 136.427,25 euro. La restante quota – 200.000 euro – risulta a carico del bilancio comunale, con imputazioni contabili indicate nel provvedimento e l’istituzione di un capitolo in entrata per il contributo regionale. La Giunta, infine, demanda al dirigente del Servizio Cultura gli atti amministrativi conseguenti e dichiara l’immediata eseguibilità della deliberazione.

A cura di Giovanna Tambo.