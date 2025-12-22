Foggia. Installazione natalizia sponsorizzata: via libera all’“Orso Teddy” di ACMEI, senza costi per il Comune

Un’installazione luminosa natalizia comparirà nel centro cittadino a Foggia grazie a una sponsorizzazione privata, senza oneri economici per il Comune. La Giunta comunale, con deliberazione del 20 dicembre 2025, ha approvato il progetto di sponsorizzazione presentato dalla società ACMEI S.p.A., con sede a Triggiano (Bari), relativo a un’installazione luminosa denominata “Orso Teddy”.

Il provvedimento richiama il regolamento comunale sulle sponsorizzazioni (approvato in precedenza) e dà conto della proposta acquisita al protocollo generale il 9 dicembre 2025. Secondo quanto riportato nell’atto, la sponsorizzazione consiste nel posizionamento dell’installazione per veicolare la ragione sociale dello sponsor, con assunzione a carico della ditta di responsabilità e adempimenti legati al messaggio pubblicitario e alle eventuali autorizzazioni.

La collocazione indicata è corso Vittorio Emanuele II, all’incrocio con corso Cairoli. Il messaggio pubblicitario previsto è “ACMEI”, posizionato nella parte sottostante dell’installazione luminosa. Nell’atto viene indicato anche il valore economico di mercato dell’oggetto di sponsorizzazione, quantificato in 5.039,34 euro oltre IVA.

La delibera sottolinea che l’installazione è effettuata da una ditta specializzata del settore e considera la proposta “vantaggiosa per l’Ente”, in quanto idonea a contribuire all’abbellimento della città nel periodo natalizio. Contestualmente viene autorizzata l’occupazione gratuita del suolo pubblico, richiamando la disciplina regolamentare che prevede esenzioni per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune.

L’atto demanda al dirigente del Servizio Cultura la predisposizione degli atti amministrativi e gestionali conseguenti e dispone l’invio della deliberazione ai servizi competenti (tra cui servizi finanziari e archivio/protocollo). Anche in questo caso la Giunta dichiara l’immediata eseguibilità del provvedimento.

A cura di Giovanna Tambo.