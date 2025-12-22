Foggia, l’Arcivescovo Ferretti ha ricevuto autorità e cittadini per lo scambio di auguri natalizi

FOGGI – Si è svolto oggi nella Sala “Mons. Farina” dell’Episcopio di Foggia il tradizionale scambio di auguri natalizi promosso dall’Arcivescovo Mons. Giorgio Ferretti. L’incontro ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari della città, insieme ai rappresentanti della società civile.

Durante l’evento, Mons. Ferretti ha rivolto parole di augurio e riflessione sul significato del Natale, sottolineando l’importanza della solidarietà, della vicinanza e del dialogo con la comunità. L’Arcivescovo ha personalmente salutato e ringraziato i partecipanti, ribadendo l’apertura della Chiesa verso tutti i cittadini e l’impegno nel sostenere iniziative sociali e culturali locali.

L’incontro si è concluso con un momento conviviale, nel rispetto della tradizione, suggellando un momento di condivisione e di festa che unisce istituzioni e comunità.