Lama Scaloria, appalto integrato da 2,53 milioni: Manfredonia avvia la gara aperta

Parte la macchina della gara per uno degli interventi più attesi sul fronte della rigenerazione e della sicurezza idraulica: con determinazione n. 2610 del 18 dicembre 2025 il Settore VI – Urbanistica e Sviluppo sostenibile del Comune di Manfredonia adotta la “decisione di contrarre” e indice una procedura aperta per l’appalto integrato (progettazione esecutiva + lavori) dell’intervento “Lama Scaloria: sicurezza idraulica e mobilità sostenibile” (Codice MIR A1201.61, CUP J36E19000270002).

Il provvedimento, firmato dal dirigente Lucio Barbaro, ripercorre un percorso lungo anni: il progetto si inserisce nel quadro del POR FESR-FSE 2014/2020 (Asse XII – Sviluppo urbano sostenibile), con ammissione a finanziamento regionale già nel 2019. Nel tempo sono intervenuti aggiornamenti tecnici, pareri dell’Autorità di Bacino e prescrizioni che hanno richiesto rielaborazioni (tra cui indagini geologiche e adeguamento del progetto ai nuovi standard e prezziari), fino al deposito del PFTE da parte del RTP incaricato il 2 dicembre 2025 e alla successiva validazione del progetto.

Il quadro economico aggiornato indica un importo complessivo di 2.530.000 euro (IVA inclusa), con 1.719.257,75 euro per lavori (inclusi 52.047,82 di oneri sicurezza non ribassabili) e 810.742,25 di somme a disposizione. La copertura è mista: 1.346.259,20 euro da fondi POR e 1.100.000 euro da cofinanziamento comunale, oltre a quote già impegnate per servizi tecnici.

Perché l’appalto integrato? L’atto richiama la carenza di personale tecnico specializzato e il sovraccarico degli uffici, oltre alla necessità di rispettare tempi e indirizzi dell’amministrazione. Da qui la scelta di affidare con un’unica procedura sia la progettazione esecutiva sia l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 36/2023.

I numeri della gara: l’importo dei lavori è 1.719.257,75 euro, la progettazione esecutiva 45.982,41, per un totale di 1.765.240,16 euro nell’appalto integrato, con base soggetta a ribasso pari a 1.713.192,34 (al netto degli oneri sicurezza). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura sarà gestita tramite la CUC del Tavoliere.

Il provvedimento prenota inoltre 2.340.808,70 euro per l’avvio delle prestazioni (con ripartizione sui capitoli indicati) e nomina la figura responsabile in fase di affidamento (arch. Ada Palmieri), mentre il RUP resta l’arch. Ciro Salvemini.

Tradotto: Manfredonia mette formalmente in moto una gara che punta a tenere insieme due obiettivi strategici – riduzione del rischio idraulico e mobilità sostenibile – ma che nasce anche dalla necessità di superare colli di bottiglia tecnici e amministrativi, centralizzando e accelerando con un appalto integrato.

A cura di Michele Solatia.