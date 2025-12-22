Lama Scaloria, appalto integrato da 2,53 milioni: Manfredonia avvia la gara aperta

Parte la macchina della gara per uno degli interventi più attesi sul fronte della rigenerazione e della sicurezza idraulica: con determinazione n. 2610 del 18 dicembre 2025 il Settore VI – Urbanistica e Sviluppo sostenibile del Comune di Manfredonia adotta la “decisione di contrarre” e indice una procedura aperta per l’appalto integrato (progettazione esecutiva + lavori) dell’intervento “Lama Scaloria: sicurezza idraulica e mobilità sostenibile” (Codice MIR A1201.61, CUP J36E19000270002).
Il provvedimento, firmato dal dirigente Lucio Barbaro, ripercorre un percorso lungo anni: il progetto si inserisce nel quadro del POR FESR-FSE 2014/2020 (Asse XII – Sviluppo urbano sostenibile), con ammissione a finanziamento regionale già nel 2019. Nel tempo sono intervenuti aggiornamenti tecnici, pareri dell’Autorità di Bacino e prescrizioni che hanno richiesto rielaborazioni (tra cui indagini geologiche e adeguamento del progetto ai nuovi standard e prezziari), fino al deposito del PFTE da parte del RTP incaricato il 2 dicembre 2025 e alla successiva validazione del progetto.
Il quadro economico aggiornato indica un importo complessivo di 2.530.000 euro (IVA inclusa), con 1.719.257,75 euro per lavori (inclusi 52.047,82 di oneri sicurezza non ribassabili) e 810.742,25 di somme a disposizione. La copertura è mista: 1.346.259,20 euro da fondi POR e 1.100.000 euro da cofinanziamento comunale, oltre a quote già impegnate per servizi tecnici.
Perché l’appalto integrato? L’atto richiama la carenza di personale tecnico specializzato e il sovraccarico degli uffici, oltre alla necessità di rispettare tempi e indirizzi dell’amministrazione. Da qui la scelta di affidare con un’unica procedura sia la progettazione esecutiva sia l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 36/2023.
I numeri della gara: l’importo dei lavori è 1.719.257,75 euro, la progettazione esecutiva 45.982,41, per un totale di 1.765.240,16 euro nell’appalto integrato, con base soggetta a ribasso pari a 1.713.192,34 (al netto degli oneri sicurezza). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura sarà gestita tramite la CUC del Tavoliere.
Il provvedimento prenota inoltre 2.340.808,70 euro per l’avvio delle prestazioni (con ripartizione sui capitoli indicati) e nomina la figura responsabile in fase di affidamento (arch. Ada Palmieri), mentre il RUP resta l’arch. Ciro Salvemini.
Tradotto: Manfredonia mette formalmente in moto una gara che punta a tenere insieme due obiettivi strategici – riduzione del rischio idraulico e mobilità sostenibile – ma che nasce anche dalla necessità di superare colli di bottiglia tecnici e amministrativi, centralizzando e accelerando con un appalto integrato.
A cura di Michele Solatia.
2 commenti su "Lama Scaloria, appalto integrato da 2,53 milioni: Manfredonia avvia la gara aperta"
Ma su tale dito non si era già fatto un appalto per la sistemazione per l’attuazione del progetto dalla Montagna alla Città di oltre due milioni di Euro da parte della ditta MURGO (se non si ricorda male). Tra l’altro tutto quanto fatto è ritornato sotto gli arbusti ed erbe selvatiche e come se fosse ritornato il tutto alla situazione naturale precedente ai lavori eseguiti.
Si vuole sperare che tali ulteriori lavori saranno definitivi sicché recuperare definitivamente tale sito che si incunea nella città per poi sparire sotto i palazzi… e di cui si ha memoria di quella drammatica alluvione che provocò morti e distruzione e che per quanto si sappia tale situazione è stata scongiurata con la realizzazione di opere di canalizzazione a monte dello stesso col dirottamento delle acqua meteoriche.
Serve il ponte in via santa restituita che colleghi il tratto prospicente il mercatino e quello lato ovest che da verso i semafori.
Spero invece che i lavori nel tratto che attraversa il vallone davanti la clinica San Michele non siano per il ponte. Li e inutile e compromette la viabilità cittadina come si verifica tutti i giorni ora.